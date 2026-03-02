El presidente de la Caja de Jubilación Municipal tilda de incongruente acusación fiscal

Los fiscales Patricia Sánchez Saldívar, Hernán Galeano y Nathalia Paola Silva presentaron el 13 de febrero último la acusación en contra de un exdirectivo, del actual presidente y de otros cuatro miembros del Consejo de Administración por un supuesto perjuicio patrimonial que cometieron contra el organismo previsional municipal de G. 6.947 millones.

Según el comunicado emitido por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, el proceso se inició por el supuesto cobro indebido de remuneraciones; sin embargo, una pericia contable-según afirma el comunicado institucional- determinó que los pagos contaban con respaldo legal y presupuestario, sin perjuicio patrimonial.

Lea más: Fijan audiencia para titular y extitular de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal por perjuicio de G. 6.947 millones

Al respecto, el presidente de la Caja, Venancio Díaz Escobar sostuvo que corresponde el sobreseimiento definitivo de la causa y anunció que ejercerá todos los recursos legales para demostrar su presunta inocencia.

Alega que la Fiscalía cambió la versión de los hechos entre la imputación y la acusación, que se introdujeron hechos nuevos que nunca fueron investigados y que le son atribuidas acciones que no corresponden a los acusados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: No habrá devolución de aportes en la Caja de Jubilación Municipal

Sin embargo, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú aceptó la acusación y fijó para los días 12 y 13 de marzo la audiencia preliminar para el expresidente dela Caja Bernabé Peralta Antúnez, el actual presidente Venancio Díaz Escobar, y para Juan Arístides Amarilla, René Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia y Viviana María Brioschi Capurro.

El Ministerio Publico asegura que estas seis personas se autoasignaron sueldos, dientas y bonificaciones de manera irregular.