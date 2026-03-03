Acuerdo SOFA: Frente Guasu insiste en que es “entreguismo total” y acude a la Corte

Tal y como lo hizo el mes pasado ante el Congreso, el exsenador del Frente Guasu Sixto Pereira acudió esta vez a la Corte Suprema de Justicia para reunirse con su presidente, el ministro Alberto Martínez Simón, y solicitarle un pronunciamiento de la máxima instancia judicial respecto al Acuerdo Sobre el Estado de las Fuerzas (SOFA por sus siglas en inglés), al que señalan de anticonstitucional y entreguista.

“El proyecto SOFA es un proyecto anticonstitucional porque permite abrir todas las puertas sin ningún control, sin ninguna intervención desde el punto de vista institucional”, manifestó Pereira, quien acusó al Ejecutivo de asumir una posición genuflexa.

El exparlamentario recordó que presentaron el mismo cuestionamiento al Congreso y ahora buscan que el presidente de la Corte Suprema de Justicia lleve esta preocupación al pleno de los ministros, con el fin de que estos puedan adoptar un posicionamiento cuando el tema sea tratado en el Parlamento.

Sixto Pereira comentó que se acordó con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocar a una audiencia pública que cuente con la presencia del canciller Rubén Ramírez Lezcano para que justifique la firma del convenio y explique sus alcances ante parlamentarios, organizaciones políticas, movimientos sociales y toda la ciudadanía.

¿Qué establece el Acuerdo SOFA?

Entre otras disposiciones, el SOFA -que fue firmado el 15 de diciembre- permite a las autoridades de Estados Unidos ejercer jurisdicción penal sobre personal militar o civil estadounidense mientras este se encuentre en territorio paraguayo, efectivamente dejándolos fuera del alcance de la Justicia paraguaya.

Durante una audiencia realizada en enero, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que el acuerdo busca combatir el crimen transnacional organizado, como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico de armas.