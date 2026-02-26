Argentina sigue a Uruguay y ratifica el acuerdo UE-Mercosur

Argentina fue el segundo país, detrás de Uruguay, en ratificar el acuerdo Mercosur-UE, convenio que crea la mayor zona de libre comercio del mundo entre los 27 estados de la UE y los miembros fundadores del Mercosur: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Con 69 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, el Senado completó el trámite de ratificación parlamentaria del acuerdo firmado el 17 de enero en Asunción.

El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques que reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

Brasil y Paraguay, próxima semana

Brasil y Paraguay ya comenzaron los procedimientos institucionales para que sus respectivos parlamentos ratifiquen el acuerdo en los próximos días.

Mientras el acuerdo avanza en sus pasos formales en los países del Mercosur, el Parlamento Europeo congeló su ratificación por tiempo indefinido el 21 de enero, cuando los eurodiputados enviaron el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar su legalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Argentina encara el debate final del acuerdo Mercosur-UE

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE presidido por Ursula Von der Leyen, puede decidir implementarlo de forma provisional. Por el momento no ha tomado ninguna decisión.

Resistencia de europeos

El tratamiento del acuerdo en el Parlamento europeo encontró duras resistencias y fuertes protestas del sector agropecuario que teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

La Comisión Europea adoptó una serie de salvaguardas para proteger a sectores puntuales.