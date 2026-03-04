Senador defiende el acuerdo SOFA

El acuerdo SOFA (por sus siglas en inglés), firmado el 15 de diciembre de 2025, establece el marco jurídico para la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en Paraguay con fines de entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria.

Uno de los puntos más debatidos de este acuerdo es la jurisdicción penal. El texto autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en Paraguay.

Sobre este tema, el senador Derlis Maidana refirió: “Nosotros debemos cooperar contra el crimen organizado. La gente cree que la inseguridad, la corrupción, los asesinatos, los sicariatos solamente ocurren en Paraguay. Una cooperación tecnológica y capacitación de recursos viene bien, porque nosotros no estamos en la vanguardia tecnológica”.

Seguidamente, expresó: “¿Cuál es el objetivo superior que buscamos? De que el Paraguay, al que muchas veces se le acusaba de no querer cooperar, de que es un Estado que da abrigo a delincuentes, ahora es la oportunidad que tenemos para reivindicarnos en el escenario internacional".

El parlamentario reconoció que con estos acuerdos no se va a lograr acabar con el crimen organizado, pero que sí se va a avanzar en mayores recursos y oportunidades para luchar contra este flagelo.

Sobre la cuestión de la inmunidad, el legislador señaló: “Vamos a ver y revisar ese punto, pero el interés superior está por encima de todo”.

Para finalizar, dejó en claro que este acuerdo no significa ser entreguista: “¿Por qué el cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado sería entreguista? Nosotros tenemos la potestad de aceptar o rechazar este acuerdo".