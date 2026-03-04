SOFA: HC votará a favor de acuerdo que otorga jurisdicción a EE.UU. sobre sus militares en Paraguay

El presidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez (ANR-HC), anunció que su bancada de Honor Colorado decidió aprobar el acuerdo SOFA (Status of Forces Agreement, por sus siglas en inglés) en la versión dictaminada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual no establece modificaciones.

“Las comisiones se reunieron ayer y determinaron al respecto. Estamos hablando con las diferentes bancadas. La plenaria va a ser un lugar ideal para las diferentes posturas. En el caso nuestro, terminamos la reunión de bancada y decidimos aprobar sin modificaciones”, mencionó.

Desde la oposición cuestionan dicho acuerdo, ya que consideran que el Estado perdería su soberanía al renunciar a su jurisdicción penal, pues el mismo establece que los ciudadanos estadounidenses no sean juzgados en nuestro país en caso de que incurran en delitos, sino ante la justicia de su nación.

Lea más: Comisiones dictaminan en mayoría el acuerdo SOFA con Estados Unidos pese a cuestionamientos sobre soberanía

Comisiones dieron dictamen a favor

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores del Senado emitieron ayer dictamen favorable, por mayoría, al acuerdo SOFA suscrito entre Paraguay y Estados Unidos. El documento será incorporado como adenda en el orden del día de la primera sesión ordinaria del año de la Cámara Alta, prevista para este martes a las 9:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo SOFA, firmado el 15 de diciembre de 2025, establece el marco jurídico para la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en Paraguay, con fines de entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria.

Uno de los puntos que generaron mayor debate es el relativo a la jurisdicción penal. El texto autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción sobre su personal mientras se encuentre en territorio paraguayo.

Oficialismo niega cesión de soberanía

Al respecto, “Bachi” descartó la pérdida de soberanía. Además, defendió el acuerdo, al argumentar que tendría beneficios para el Paraguay -en materia de lucha contra el crimen organizado- y sin coste alguno.

“Estamos convencidos de que esta cooperación que se va a dar entre las fuerzas públicas de EE.UU. y la cooperación con nuestro Gobierno es positiva para combatir el crimen organizado y capacitar a nuestro personal. Encima, vamos a tener una cooperación no reembolsable. Es lo bueno para Paraguay”, expresó.

Inclusive, justificó la aprobación al señalar que el sistema penal paraguayo es débil.

“Algunas veces nuestra jurisdicción penal es mejor aplicada por otros países que por nosotros mismos. Hay una debilidad en el Poder Judicial, yo te digo a título personal. Tampoco hay una garantía. ¿Nuestro sistema penal funciona bien?”, dijo.

Lea más: Acuerdo militar entre Paraguay y Estados Unidos: uno a uno, los detalles

Posibilidad de modificaciones en el trámite legislativo

El titular del Congreso indicó que cualquier punto del acuerdo puede ser revisable por los legisladores con fines de modificación, así como cualquier otro proyecto que ingresa al Congreso.

“En el Congreso se puede plantear modificaciones para cualquier documento que entre, hasta para aportes reembolsables o no reembolsables”, expresó.

Asimismo, confirmó que la aprobación del acuerdo es un pedido realizado por el presidente Santiago Peña.

Reforma de la caja fiscal, en agenda del Senado

Por otra parte, “Bachi” anunció que hoy se definirá cuándo el Senado tratará el proyecto de la reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja.