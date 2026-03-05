¿Habrá pérdida de Erico Galeano en el Senado? “La decisión es más política que jurídica”

El senador colorado excartista Erico Galeano Segovia fue condenado a 13 años de encierro por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado. Se declararon probados los hechos de lavado de activos y asociación criminal, que se desprendieron de la causa A Ultranza Py.

El senador colorado Derlis Maidana fue consultado sobre la situación de su colega y señaló que todavía no conversaron en bancada sobre el caso.

“Pero hay una cuestión política que analizar, así como una cuestión jurídica. Lo único que puedo mencionar es que la Constitución Nacional que se refiere al tema de la pérdida de investidura”, expresó el parlamentario.

El artículo principal de la Constitución Nacional que regula la pérdida de investidura de senadores y diputados es el Artículo 201, el cual establece la remoción del cargo por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o uso indebido de influencias.

“Para nosotros es una situación difícil. Todavía pudimos ver el alcance de la resolución de la condena. Tenemos que analizar eso y luego tomar una postura definitiva”, sostuvo Maidana.

Comentó que aún no pueden expresar una postura como bancada, pero señaló que esto es una cuestión política, porque afecta a la bancada y las situaciones de las que se le acusa son bastante duras.

“La decisión que tenemos que tomar es más política que jurídica. A partir de la próxima semana seguramente vamos a tener una reunión para conversar sobre este tema”, concluyó.