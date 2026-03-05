Ministros asisten a foro donde EE.UU. “alinea prioridades” contra el crimen

En Doral, Estado de Florida, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el ministro de Defensa, Gral. (SR) Óscar González, asistieron hoy de la “Conferencia Inaugural de las Américas sobre la lucha contra los cárteles y grupos criminales”.

Conforme a datos oficiales, en la ocasión se “reafirmó el compromiso de Paraguay con una acción estratégica y colectiva para garantizar un futuro seguro en las Américas, basada en la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto a la soberanía”.

Por su parte, un posteo de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay refiere que la Conferencia reunió “a líderes regionales para alinear prioridades y fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo”.

También destacó la presencia de los ministros.

Lea más: Por 28 votos, cartistas y aliados aprueban polémico acuerdo SOFA con EE.UU.

Durante su intervención en la conferencia, el canciller señaló que Paraguay participa de esta Conferencia porque “comparte principios y valores fundamentales como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, resaltando el liderazgo de los Estados Unidos en el abordaje de estos desafíos comunes”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los resultados son tangibles. Hemos llevado a cabo operaciones a gran escala, como la Operación Escudo Guaraní, desmantelando redes logísticas de tráfico de drogas, incautando drogas ilícitas, armas y bienes, y debilitando financieramente a las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, hemos fortalecido el control territorial, modernizado nuestros sistemas de vigilancia y reforzado la presencia del Estado en áreas vulnerables”, expresó el canciller nacional.

SOFA y compra de armas

El Gobierno de Santiago Peña y la administración de Donald Trump llevan adelante una estrecha cooperación en defensa y seguridad, como el polémico acuerdo militar SOFA (Status of Forces Agreement) que ya tiene media sanción del Senado, pese a cuestionamientos por parte de varios legisladores de una supuesta violación de soberanía. El entendimiento pasó a Diputados para su estudio.

Lea más: Senado extiende emergencia penitenciaria y aprueba compra de armas de EE.UU.

El otro acuerdo, en estudio en el Congreso, es el proyecto de ley que aprueba el “Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de la República del Paraguay y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos concerniente a la adquisición de artículos de defensa y servicios de defensa para la República del Paraguay”, suscrito en Asunción el 21 de mayo de 2025.