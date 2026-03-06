Oposición no caerá en “trampa del cartismo” para expulsarlo sin mayoría calificada, advierte Eduardo Nakayama

La sentencia contra Galeano fue dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, que lo condenó por lavado de activos y asociación criminal, hechos vinculados al caso A Ultranza Py, una de las mayores investigaciones contra el narcotráfico en Paraguay.

Consultado sobre si la oposición promoverá la pérdida de investidura, el senador independiente Eduardo Nakayama afirmó que la postura se mantiene firme desde la modificación del reglamento del Senado.

Según explicó, la Cámara Alta estableció que para expulsar a un legislador se requiere mayoría calificada, es decir 30 votos. “Si tenemos mayoría calificada, enhorabuena, vamos a sacarle a Erico mañana mismo”, expresó el senador.

Sin embargo, advirtió que la oposición no apoyará un proceso con menos votos. “Nosotros no vamos a caer en la trampa del cartismo de sacarle por menos para convalidar la salida de Kattya González”.

Para el legislador liberal, aceptar una expulsión por mayoría simple sentaría un precedente que legitimaría lo ocurrido con González.

El tribunal condenó a Galeano a 13 años de cárcel, luego de que los fiscales del caso solicitaran una pena de 17 años. De acuerdo con Nakayama, la sentencia refleja una fuerte convicción judicial sobre los vínculos del senador con el crimen organizado.

“Si fue condenado a 13 años después de que los fiscales pidieran 17, quiere decir que existe una fuerte convicción del tribunal sobre los elementos que lo vinculan con el crimen organizado”, afirmó.

El legislador señaló que, si se comprueba que Galeano utilizó su influencia política para favorecer actividades vinculadas al narcotráfico, existen causales constitucionales para su apartamiento.

Nakayama también recordó que el proceso judicial aún podría continuar, ya que la defensa del senador condenado probablemente apelará la sentencia. Desde el punto de vista legal, explicó, la Constitución menciona la necesidad de una sentencia firme y ejecutoriada en algunos supuestos para la pérdida de investidura.

El senador liberal aseguró que la oposición está dialogando con distintos sectores para verificar si existen los votos necesarios. “Estamos conversando con todas las bancadas para ver si existe esa mayoría calificada. Si tenemos mañana, Erico Galeano pierde su investidura”, sostuvo.

Mientras tanto, Nakayama consideró que la renuncia del legislador condenado debería ser la primera opción sobre la mesa, aunque admitió que no cree que eso ocurra.

Nakayama recordó que la pérdida de investidura de la exsenadora Norma Aquino alias Yaminal se aprobó con más de 40 votos, lo que demuestra -según dijo- que cuando existe consenso político la mayoría calificada es posible. Por ello, insistió en que el mismo criterio debe aplicarse ahora. “Eso mismo tiene que ocurrir con Erico Galeano o con cualquier otro”, concluyó.