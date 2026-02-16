Fiscalía afirma que Erico Galeano lesionó la imagen del Congreso

Al explicar la relevancia del daño ocasionado con su accionar, el fiscal Deny Pak afirmó que Erico Galeano, en su condición de legislador, “en lugar de proteger las legislaciones del país, contribuyó con la asociación criminal para que estos puedan prolongar la asistencia para seguir cometiendo comisión de hechos punibles y también realizó actos de lavado de activos (...)”,“Esto significa que en el mundo real, el Sr. Erico Galeano llegó a lesionar la imagen del Congreso Nacional (...). Esta lesión de la imagen del Congreso Nacional hizo incluso que nuestro país tenga la calificación de una institución corrupta a nivel internacional”, agregó el fiscal antidrogas,.

En sus alegatos finales, la Fiscalía afirma que Galeano supuestamente brindó apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los supuestos líderes de la organización criminal, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, Sebastián Marset, así como otros acusados, se trasladen en el territorio nacional.

La primera pista acerca de la vinculación del legislador con el grupo criminal surgió cuando en uno de los allanamientos realizados en el marco de la Operación A Ultranza PY, los investigadores encontraron una factura de la ANDE a nombre de Erico Galeano en una residencia del condominio Aqua Village, en Altos.

El legislador presentó un contrato privado de compra venta, donde figura que el 14 de octubre de 2020 vendió la propiedad a Hugo González Ramos (prófugo), por US$ 1.000.000, pagados al contado, según contrato privado realizado ante la escribana Olga Graciela Peralta.

Operación simulada

Al respecto, el fiscal Corbeta sostuvo que se trató de una operación simulada, que González Ramos es testaferro de Miguel Ángel Insfrán Galeano quien, según la Fiscalía, es el verdadero propietario del inmueble.

La Fiscalía detalló el historial financiero de González Ramos que evidencia que el mismo carecía de ingresos suficientes y tampoco obtuvo préstamo para ello. Es decir, la falta de capacidad económica y patrimonial para comprar la propiedad por la que pagó supuestamente poco más de G. 7.000 millones.

El viernes le toca a la defensa

La defensa del senador Erico Galeano presentará sus alegatos finales este viernes a partir de las 8 horas. Luego, el Tribunal de Sentencia deberá fijar el día de una nueva audiencia para la etapa de réplica y dúplica, además de las palabras finales del acusado para finalmente entrar en la etapa de deliberación y sentencia. El tribunal está presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza.

“No existe nada. Llegamos al último día de ofrecimiento de pruebas y no hay nada que sustente la acusación fiscal en contra del señor Erico Galeano. En lo político el senador podrá tener sus adherentes y detractores, pero este es un proceso penal y en este juicio lo único que se ha probado es que él es un inocente”, adelantó el abogado Luis Almada, como parte de sus fundamentos de requerimiento de absolución del parlamentario.

Almada agregó de los casi seis meses de duración del juicio, que inició el 25 de agosto de 2025, en los últimos 4 meses los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak solo presentaron pruebas que forman parte de la “causa madre” del caso A Ultranza, donde están enjuiciados Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y otros 17 acusados.

El profesional del derecho remarcó en lo que calificó como “teoría sin prueba” que el Ministerio Público está tratando de suplir la orfandad probatoria respecto al nexo causal entre el senador Erico Galeano y los hechos acusados, con las pruebas que se trajeron de otro juicio.

Enfatizó en que el juicio oral debe terminar con la absolución de culpa y reproche de Erico Galeano, ya que a su criterio el Ministerio Público no presentó una sola prueba que demuestre los hechos supuestamente cometidos por el parlamentario colorado.