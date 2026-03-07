Docente del IMA de San Lorenzo denuncia presunta persecución política tras ser despedido

El docente Walter Molinas escribió en su cuenta personal de la red social facebook un descargo en el que denuncia una supuesta persecución política en la Municipalidad de San Lorenzo.

El profesor formaba parte del plantel de docenttes del IMA de San Lorenzo, dependiente de la Municipalidad de San Lorenzo, cuyo intendente es Felipe Salomón. Se dedicaba a enseñar arpa y guitarra popular.

“Mis queridos alumnos del IMA de San Lorenzo, Felipito me descontrató. No creí que fuese un pecado tan grande candidatarme como concejal por un movimiento independiente que reune partidos y movimientos varios, ya que no me dan espacio a pesar de mi conocimiento artístico y cultural”, indica en su publicación.

Agrega que la cultura y el arte no tienen color ni banderías políticas, y que San Lorenzo está muy abandonada en esos ámbitos.

Contó que incluso el Ministerio de Educación y Ciencias y en las instituciones donde se jubilan los docentes de música, no se vuelve a contratar a otro cuando un profesor se retira, por lo que los maestros de arte y cultura escasean.

“Mi objetivo es exclusivamente artístico, cultural para todas las edades. Aquí no es para presentar mi proyecto. Solo es a efecto de contarles que de eso me enteré hoy. No hay mal que por bien no venga, como dice el dicho”, sostiene.

Intentamos obtener la versión del intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, pero al cierre de esta nota, no recibimos respuesta. Estamos abiertos a recibir su versión de lo ocurrido.