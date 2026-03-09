Combustibles: Petropar aún puede “aguantar” con precios bajos, pero eso podría cambiar pronto

El pasado sábado, emblemas privados de expendio de combustible en Paraguay elevaron en hasta 700 guaraníes por litro sus precios, una semana después del conflicto iniciado cuando Estados Unidos e Israel comenzaron una campaña de bombardeos contra Irán, lo que ha desestabilizado el mercado petrolero internacional.

Hasta ahora, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) no ha anunciado un aumento de sus propios precios, que bajaron por última vez en enero, pero se espera que eventualmente la estatal eleve sus tarifas ante la presión del resto del mercado local.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, señaló que Petropar aún cuenta con “stock” de combustible adquirido previamente a costos que permiten mantener en el corto plazo los precios que están vigentes desde enero.

Sin embargo, advirtió que ese plazo realmente podría ser corto.

Stock actual de Petropar podría agotarse rápido

A medida que los precios de los demás emblemas van subiendo, una mayor cantidad de personas optarían por cargar combustible de Petropar por sus precios más accesibles y esa “asimetría de mercado” haría que se agote más rápidamente de lo inicialmente previsto el “stock” con que cuenta la empresa estatal, indicó el ministro Riquelme.

Asimismo, explicó que, al no contar el país con refinerías propias, el mercado del combustible en Paraguay se mide por el precio internacional del gasoil, que se ha disparado en más de un 50 por ciento en los últimos diez días.

Esto ha impactado especialmente en las empresas privadas que se miden estrictamente por el precio de reposición, que se establece mientras el combustible a ser adquirido aún está en tránsito. El impacto ha sido menor para Petropar, que mide sus precios de venta en base al “precio ponderado promedio” de las compras del “stock” con que cuenta.

“(En Petropar) todavía están con espacio para aguantar (con los precios de venta actuales), pero esto puede cambiar dramáticamente en los próximos días”, advirtió el ministro.

“Compromiso verbal” de privados de volver a bajar precios

Agregó que aún no hay un cálculo concreto sobre el impacto que la crisis en Oriente Medio tendrá sobre los precios de combustibles en Paraguay, pero indicó que podría haber novedades sobre ese tema “en los próximos días”.

El ministro de Industria comentó que estuvo en contacto con representantes del sector privado de combustibles, quienes transmitieron un “compromiso verbal” de bajar los precios con la misma celeridad con que los subieron cuando las condiciones del mercado internacional lo permitan.

Combustible catarí no es urgencia para el ministro de Industria

El ministro Riquelme admitió que aún no ha hablado con el presidente de Petropar, Eddie Jara, sobre el muy dilatado proceso de compra de gasoil de la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a un hijo de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Petropar adjudicó la adquisición del gasoil de Doha Holding Group por 1,8 billones de guaraníes en agosto de 2024. Sin embargo, la firma catarí aún no ha entregado el combustible y Petropar ya ha prorrogado el contrato en diez ocasiones mientras se ha visto obligada a realizar varias licitaciones urgentes, sin mucha transparencia, para mantenerse abastecida.

A pesar de que, presumiblemente, contar con el combustible catarí habría dado a Petropar más margen para enfrentar la crisis del mercado internacional por la guerra en Oriente Medio, el ministro Riquelme dijo creer que el tema del combustible catarí no es urgente.

“Todavía no me involucré en los sucesos del pasado, nos toca trabajar sobre urgencias”, dijo.

“Si nos desenfocamos en cosas que no están a nuestro alcance, perdemos el foco de lo que tenemos que hacer”.

El ministro de Industria subrayó que “no ocupa tocar como algo urgente”, el tema del combustible catarí mientras el Gobierno está enfocado en “ver cómo va a afectar al bolsillo de los paraguayos” la situación en Oriente Medio.

“Podríamos hablar de esto cuando no haya una urgencia”, insistió.