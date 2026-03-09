Supuestas irregularidades en comuna cordillerana

El jefe comunal, William López, tiene un plazo de diez días hábiles para emitir su descargo a los cuestionamientos del ente contralor.

Según el documento de la CGR, 29 son las irregularidades detectadas en la gestión del liberal entre las que se encuentra una diferencia entre el presupuesto aprobado por la Junta Municipal y la ejecución presupuestaria presentada por el intendente López.

Además se detectaron pagos a profesionales técnicos con recursos de royalties sin la documentación correspondiente, pago por servicio técnico sin respaldo documental, pago por combustible sin informe de utilización.

El informe indica que no se tiene registro de dónde se utilizó el combustible que se pagó con recursos de la Municipalidad cordillerana.

Además entre el 2023 y 2024 hubo pagos por obras sin contar con respaldo documental, pagos por ventiladores que supuestamente fueron colocadas en varias instituciones educativas, pero tras la verificación in situ no fueron encontrados.

El ente contralor en su informe preliminar indica además que se detectó pagos por consultorías, cuyos informes no tienen respaldos, transferencia de recursos a comisiones vecinales cuyos presidentes fueron funcionarios municipales, pese a prohibiciones legales.

En este caso efectivizó el cheque Rubén Darío Segovia, quien es secretario general, y Carmen Melgarejo, quien es funcionaria contratada de la municipalidad.

Asimismo hubo pagos por obras fantasmas, pagos a jornaleros sin el respaldo documental y el pago por el servicio de aseo y mantenimiento sin un solo registro documental.

Según el documento del ente contralor, existe un supuesto daño patrimonial de G. 4.135 millones entre enero del 2023 y julio del 2024.

La auditoría fue realizada a pedido de cuatro concejales municipales, quienes presumen que existen indicios de hechos punibles en la gestión de William López.