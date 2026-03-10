Caja Fiscal: Latorre dice que por ahora “no está en los planes” finiquitar el jueves

No están de acuerdo o pretenden despistar sobre todo a gremios docentes que están movilizados, pero lo cierto es que entre el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez y el titular de Diputados, Raúl Latorre (ambos cartistas) expresaron posiciones distintas sobre la eventual sanción y remisión al Ejecutivo el próximo jueves 12 del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal.

“De momento eso no está en los planes” tratar el jueves en Diputados, dijo Latorre, incluso tras señalarle que esa posibilidad fue planteada por Bachi e incluso aparentemente por parte del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que tomó la posta en las negociaciones para las modificaciones que se introducirían mañana en Senado.

“Veamos qué es lo que acontece mañana en el Senado y yo sé que mi que mis colegas han iniciado conversaciones, van a tener otra ronda de conversaciones con los gremios y con los técnicos para asumir una posición finalmente”, dijo el diputado cartista.

Latorre no obstante se escudó en la trillada -pero conveniente- frase de que “la mayoría manda”, es decir, si un grupo importante pide tratar el jueves en una sesión ordinaria, él haría la convocatoria.

“Este es un cuerpo colegiado y depende de la decisión de mis compañeros, de mis colegas, pero si la pregunta es hoy: ‘Raúl, ¿ustedes tienen pensado una sesión para el jueves?’. No", ratificó el cartista.

Siguen con la sangre en el ojo contra el MEF

Otra cosa que se evidenció en las expresiones de Latorre es los cartistas siguen “pichados” con el Ejecutivo, y puntualmente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a cargo del Carlos Fernández Valdovinos, porque supuestamente hicieron que la mayoría cartista en Diputados quede como simple “pasapapeles” y ante lo que exigen “explicaciones”.

“Los técnicos vinieron a decir a la Cámara de Diputados que si se aprobaban estas condiciones la reforma básicamente no servía para nada. Entonces, ¿por qué cuando vinieron a Diputados esto liquidaba o fundía la reforma y ahora (en Senado) había sido que se puede?“, cuestionó Latorre.

Tras la media sanción a tambor batiente en pleno receso parlamentario en Diputados, varios diputados cartistas y aliados cartistas que votaron “por orden” del Ejecutivo, fueron declarados “personas no gratas” en sus departamentos.

El enojo de Latorre se evidenció aún más desde el momento que insistió que esperan “explicaciones” del MEF sobre el porqué finalmente recularon en Senado con su postura de que no se podían hacer mayores cambios al proyecto.

“La verdad es que (el cambio de posición del MEF) es una situación que requiere una explicación por la situación que tuvieron que pasar los docentes y por la situación que tuvieron que pasar mis compañeros”, reclamó Latorre.