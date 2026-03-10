Camino allanado en Diputados para sancionar acuerdo SOFA con EE.UU.

La Cámara de Diputados tiene previsto aprobar hoy como primer punto del orden del día de su sesión ordinaria fijada para las 9:00 el acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos de América denominado SOFA (Status of Forces Agreement), donde a diferencia del primer trámite en Senado, hay casi nulas voces críticas.

El acuerdo en cuestión que plantea que el gobierno de los EE.UU., actualmente comandado por Donald Trump, instruya a militares paraguayos diversas áreas de combate, que van desde el armado contra grupos criminales (principalmente vinculado al narcotráfico) hasta en materia de ciberseguridad.

El acuerdo ya cuenta con media sanción del Senado, donde el debate fue un poco más polarizado, ya que sectores de la oposición cuestionaron una posible entrega de soberanía, principalmente porque se establecer que los militares extranjeros que vengan para las instrucciones tendrían inmunidad en caso de cometer delitos.

Dicho aspectos están principalmente señalados en el artículo 2 y 3 del acuerdo, que además de la inmunidad, establecen la jurisdicción penal a EE.UU. para juzgar a sus connacionales.

En Diputados, solamente con la mayoría cartistas y sus aliados oficialista (sobre todo de la Bancada ANR- B) ya tienen más de la mayoría requerida para la aprobación, pero incluso, salvo contadas excepciones, el acuerdo no despierta mayor rechazo las tres bancadas liberales y la mayoría de los opositores independientes.

Esto motivado principalmente por el “lobby” que realizó la semana pasada el encargado de negocios de la Embajada de los EE.UU. en nuestro país, Robert Alter, que ser reunió con la mesa directiva y líderes de las diversas bancadas de Diputados para exponer su punto de vista.

Según informaron legisladores tras la reunión, el mismo afirmó que las inmunidades se ajustan a tratados internacionales suscritos por varios países y que la cooperación es por tiempo indefinido y puede ser revocado a petición de una de las partes.

Entre las pocas voces críticas en Cámara Baja se encuentra la del diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) que calificó el acuerdo de un nuevo “usen y abusen” del Paraguay, una cuestionada frase acuñada por el expresidente de la República, Horacio Cartes.

Acuerdo UE y Mercosur

Por su parte, al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) que también tuvo media sanción en Senado el miércoles pasado, no se le imprimió la misma celeridad que al acuerdo SOFA.

Este aún no aparece en el orden del día de la fecha, aunque si hay intención, puede solicitarse su tratamiento sobre tablas o en una sesión extraordinaria.