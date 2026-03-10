Diputados sanciona el acuerdo militar con EE.UU. denominado SOFA

Por 53 votos a favor, la Cámara de Diputados completó el circuito legislativo y sancionó el “acuerdo entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas” (SOFA).

Finalmente se dio un álgido y por momentos caldeado debate sobre este acuerdo, que además de la cooperación que implicará, despertó críticas por la posible “entrega de soberanía”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Añazco (ANR, B - aliado cartista), comenzó fundamentando el dictamen a favor del acuerdo, negando las críticas sobre entrega de soberanía y la instalación de bases militares norteamericanas.

“El acuerdo no se trata de ceder soberanía ni de permitir la presencia irrestricta de fuerzas extranjeras en nuestro territorio, al contrario, se trata de establecer reglas claras, transparentes y jurídicas para una cooperación internacional que ya existe y que hoy carece de un marco normativo adecuado”, alegó Añazco.

Este, al igual que varios oficialistas apelaron como argumento a que supuestamente esto ayudará a combatir el crimen organizado (principalmente el narcotráfico) e implicará recibir ayudas logísticas y económicas.

Más allá de los discursos rimbombates de supuestamente querer combatir el narcotráfico, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) se basó en la realidad, diciendo que “están queriendo usar la inseguridad en las calles que siente la gente para llevar a ese lado y aprobar el acuerdo”, cuando en realidad “entre nosotros aquí puede que esté caminando gente financiada por el narcotráfico".

Uno de los que hizo un discurso pomposo fue el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre que argumentó a favor del acuerdo diciendo querer un país donde sus hijos crezcan sin temor a los narcos.

Aguilera ahí también fue duro y directo al decirle que “ahora hay un senador (el excartista Erico Galeano) con 13 años de condena al que no se animan a pedirle la renuncia, están tratando de protegerle por ser ‘chancho de nuestro chiquero’“.

Entre los principales críticos también destacó el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical), que afirmó que “dar paso a este acuerdo es ser un verdadero legionario, un verdadero antipatriota” y reiteró su crítica hacia el acuerdo, diciendo que es una reedición del “usen y abusen” que había planteado en su gobierno el expresidente de la República, Horacio Cartes.

El mismo leyó varios artículos del acuerdo, donde se establecen taxativamente inmunidad penal, exenciones impositivas y otros beneficios para los estadounidenses que vengan al país como parte de este acuerdo, que no solo beneficiará a diplomáticos, sino también a militares y civiles.

El diputado Raúl Benítez (independiente) se enfocó en resaltar la hipocresía cartista, respecto a cuando su líder Horacio Cartes acababa de ser sancionado como “significativamente corrupto” por parte de los Estados Unidos.

El legislador expuso videos de cartistas que despotricaban contra EE.UU. por las sanciones impuestas a su “patrón”, mientras que ahora se muestran complacientes tras el levantamiento de una parte (el económico) del castigo contra HC.