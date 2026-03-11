Acuerdo Unión Europea-Mercosur tendrá aval de Diputados el martes

El consenso es unánime y la prioridad es tal que lo incluyeron como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados convocada para el martes 11 a las 9:00.

El acuerdo que llevó más de 25 años de negociaciones es considerado uno de los más grandes entendimientos en cuanto al comercio a nivel mundial, con 32 países involucrados, entre ellos, nuestro país.

En Senado, el acuerdo tuvo media sanción el pasado 4 de marzo con unanimidad de los presentes y se prevé el mismo apoyo unánime en Cámara Baja.

Ante esto, este lunes en reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores está previsto que se emita dictamen a favor, algo que en este caso sería meramente protocolar, pero necesario para allanar el tratamiento el martes próximo.

Inicialmente se pretendió que nuestro país sea el primero en completar el trámite legislativo para refrendar el acuerdo, pero terminaron ganando la “carrera” tanto Argentina como Uruguay.

Algunos gremios locales han expresado más que rechazo, cierto recelo o cautela ante este acuerdo, ya que temen una posible afectación negativa mediante las llamadas “salvaguardas”.

Entre esas se encuentran la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) que temen que mediante estas salvaguardas se impongan “por la ventana” condiciones desfavorables para la producción local.

Las más controvertidas son sobre todo exigencias ambientales, las cuales nuestro país considera exageradas y no aplicables al país, puesto que ya de por sí Paraguay es el mayor productor de energía limpia.