Fiscalía dice que tiene elementos sostener acusación contra intendenta de Valenzuela

Los fiscales Luz Guerrero y Néstor Coronel en sus alegatos iniciales indicaron que durante juicio probarán la conducta legalmente reprochable de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández; además de Cristhian David Flecha Fernández (tesorero municipal) y los proveedores del Estado Carlos y Aníbal Samudio Sánchez, quienes están acusados por lesión de confianza, y otros delitos por supuestamente desfalcar las arcas municipales por un monto aproximado de G. 1.199 millones.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que Sergio Ariel Flecha Fernández (funcionario municipal y hermano del tesorero), el contratista Maglio César Nelson Muñoz Díaz y la secretaria municipal Verónica Acosta Cantero participaron en la red de corrupción creado en el 2019.

“Las conductas van a ser probadas por testimoniales, informes de instituciones públicas y privadas, de documentos y el informe técnico del Ministerio Público”, indicó la fiscala Luz Guerrero al inicio de la tercera jornada de juicio.

La agente fiscal manifestó que durante la investigación se comprobó que la intendenta Mirtha Fernández suscribió 10 contratos, todos del 2019, para la ejecución de obras, empedrados, aulas, veredas y estacionamientos, parques infantiles y perfilados de calles.

Aseguró que estas obras no fueron realizadas o fueron realizadas después de la denuncia presentada por los concejales colorados, y para lo cual se utilizaron nuevos recursos municipales, lo que causó un daño patrimonial doble.

“Para justificar los desembolsos en la Contraloría General se presentaron documentos con firmas falsas, acta de inicio de obras, actas de avance y de culminación de obras, certificados de obras y planilla de cómputos métricos falsificando la firma de la arquitecta María Luz Balbuena”, sostuvo Guerrero.

Alegatos de la defensa

Por otro lado, la defensa legal de la intendenta Fernández se reservó de opinar durante esta etapa procesal y harán uso de derecho recién en el periodo de los alegatos finales. En tanto que la defensa técnica del acusado Carlos Samudio Sánchez (constructor) sí presentó algunos cuestionamientos hacia la labor de los agentes del Ministerio Público.

“Mi defendido fue acusado por construir. Error sobre no dolo, para los fines de la pena”, indicó uno de los abogados.

También habló la defensa del acusado Aníbal Samudio Sánchez, quien indicó que probará que su cliente no está vinculado en la red de corrupción que desfalcó dinero municipal.