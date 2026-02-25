Política
25 de febrero de 2026 - 01:00

Se inició juicio contra intendenta liberal de Valenzuela

Mirtha Fernández (de blusa azul) subió al banquillo de los acusados.
Mirtha Fernández (de blusa azul) subió al banquillo de los acusados. Gentileza

Tras rechazar un pedido de suspensión, el Tribunal de Sentencia, dio inicio al juicio oral de la intendente de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), y otros seis acusados por una presunta “tragada de” G. 1.199 millones por el pago de obras fantasmas durante la gestión del 2019.

Por ABC Color

La defensa de la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) intentó suspender la diligencia y así dilatar aun más el proceso, al pedir que primero se realice una nueva pericia sobre las obras y así, por un lado, determinar el monto real del supuesto perjuicio y, por otro, definir si el Tribunal es competente para juzgar el caso.

Lea más: Libertad ambulatoria para intendenta liberal

La fiscala Luz Guerrero explicó que existen elementos para demostrar el prejuicio patrimonial causado a la Municipalidad de Valenzuela (Cordillera).

La fiscal Luz Guerrero presento la acusación ante el Tribunal.
La fiscal Luz Guerrero presento la acusación ante el Tribunal.

“Efectivamente, el perjuicio es de G. 1.199 millones mediante diez contratos que datan del 2019. Muchas de las obras no fueron realizadas pese a que se pagó, otras de las obras se hicieron de forma parcial o a posterioridad, luego de la denuncia, lo que significó otra erogación al municipio”, sostuvo la fiscala Guerrero.

Lea más: Imputan a intendenta de Valenzuela por lesión de confianza y uso de documentos falsos

También afrontan el juicio: Cristhian David Flecha Fernández (tesorero municipal); los proveedores del Estado: Carlos y Aníbal Samudio Sánchez. Además de Sergio Ariel Flecha Fernández (funcionario municipal y hermano del tesorero), el contratista Maglio César Nelson Muñoz Díaz, y la secretaria municipal Verónica Acosta Cantero.

El juicio seguirá el próximo 4 de marzo a las 8:30.