Se inició juicio contra intendenta liberal de Valenzuela

La defensa de la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) intentó suspender la diligencia y así dilatar aun más el proceso, al pedir que primero se realice una nueva pericia sobre las obras y así, por un lado, determinar el monto real del supuesto perjuicio y, por otro, definir si el Tribunal es competente para juzgar el caso.

La fiscala Luz Guerrero explicó que existen elementos para demostrar el prejuicio patrimonial causado a la Municipalidad de Valenzuela (Cordillera).

“Efectivamente, el perjuicio es de G. 1.199 millones mediante diez contratos que datan del 2019. Muchas de las obras no fueron realizadas pese a que se pagó, otras de las obras se hicieron de forma parcial o a posterioridad, luego de la denuncia, lo que significó otra erogación al municipio”, sostuvo la fiscala Guerrero.

También afrontan el juicio: Cristhian David Flecha Fernández (tesorero municipal); los proveedores del Estado: Carlos y Aníbal Samudio Sánchez. Además de Sergio Ariel Flecha Fernández (funcionario municipal y hermano del tesorero), el contratista Maglio César Nelson Muñoz Díaz, y la secretaria municipal Verónica Acosta Cantero.

El juicio seguirá el próximo 4 de marzo a las 8:30.