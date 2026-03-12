Ahora legisladores también quieren meter las narices en Hambre Cero

La Cámara de Diputados sigue aguardando el proyecto de ley con media sanción del Senado que plantea quitar la administración del programa de alimentación escolar “Hambre Cero” a los gobernadores cartistas de Concepción, Liz Meza y al de Alto Paraná, César “Landy” Torres, y mientras tanto, el diputado oficialista Édgar Olmedo (ANR, B) presentó un proyecto alternativo aparentemente buscando evitar que fuego se extienda y termine quemando a otros “correlí”.

Hay que recordar que Olmedo es parte del equipo político del actual gobernador cartista de Caaguazú, Marcelo Soto, que podría también verse amenazado si los cartistas empiezan con el “ojo por ojo”.

Ante esto, Olmedo plantea que en vez de retirar el manejo de Hambre Cero a gobernadores y darle aún más recursos al “superministro” de Desarrollo Social y tesorero de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Miguel Tadeo Rojas, se le dé potestad de “control” a los legisladores.

Concretamente, propone modificar el “órgano de control” mediante el art. 4 de la integración del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), actualmente confirmado por las siguientes instituciones:

El Ministro de Educación y Ciencias (MEC).

El Ministro de Economía y Finanzas (MEF).

El Ministro de Desarrollo Social (MDS).

El Secretario General y Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República o su equivalente.

El Presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay.

Presidente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

A estas, ahora plantean agregar un diputado y un senador respectivamente electos por sus pares.

Por nefastos antecedentes como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde precisamente representantes del Congreso fueron responsables de manejos torcidos, esto antes de una solución podría viciar aún más el manejo de los millonarios fondos.

El caso más reciente es el de Orlando Arévalo, exdiputado cartista (forzado a renunciar y que ahora en filas de Fuerza Republicana de Hugo “Toro” Velázquez) que tuvo que dimitir a la presidencia del JEM tras divulgarse conversaciones con el exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (+) en las que instrumentaban a jueces y fiscales.

De momento, la Cámara Baja no tiene fecha para tratamiento de ninguno de los proyectos, pero sí hay una disputa ya abierta entre diputados cartistas que sí quieren sacar el manejo de recursos a algunos gobernadores y quienes los defienden.

Todo esto en el contexto de que pese a ser cartistas, localmente en varios municipios se disputan candidaturas de cara a las internas municipales del 7 de junio próximo.

Es por ejemplo el caso de Alto Paraná, donde el clan Zacarías Irún apuntarían contra “Landy” Torres (ambos cartistas) y que ambos pelean por la chapa colorada a la intendencia de Ciudad del Este.

Esto se traduce en que en la bancada cartista estén confrontadas la diputada Rocío Abed (esposa del director de Itaipú, Justo Zacarías, parte del clan ZI) y la diputada Liz Acosta, que está con el gobernador Landy Torres.