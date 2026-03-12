Cartistas no quieren rendir cuentas en año electoral, lamenta diputada tras rechazo de interpelación de Bello

La mayoría cartista y sus aliados lograron bloquear un pedido de interpelación al intendente Luis Bello propuesto por la concejal del Partido Colorado Rosanna Rolón ante la Junta Municipal de Asunción, impidiendo que el tema fuera siquiera discutido en el pleno. Salvaron a Bello los cartistas Juan Carlos Ozorio, Mariano Cáceres, Nasser Esgaib, Miguel Sosa y Gabriel Calonga.

El pedido de interpelación fue propuesto para que el intendente explique el retraso en las inconclusas obras de desagüe pluvial, prometidas por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) en Abasto, San Pablo, Santo Domingo y General Santos. Los liberales Augusto Wagner, Ramón Ortiz y Félix Ayala, el cartista Marcelo Centurión y los colorados disidentes Jesús Lara y Juan José Arnold se retiraron de la sesión, además de la ausencia de César “Ceres” Escobar, que fueron clave para proteger al intendente.

La diputada por Central del Partido Patria Querida, Rocio Vallejo, lamentó que los concejales protegieran al intendente Bello y denunció que envían un mensaje de falta de transparencia y de rendición de cuentas en un año electoral.

“Es muy importante que el intendente Bello dé explicación a la junta y sobre todo a la ciudadanía de qué está pasando, cómo se está gastando el dinero, porque esta es la época de alta recaudación en la municipalidad. ¿Cuál es el mensaje claro de una mayoría, concejales? Y esto la ciudadanía tiene que tomar nota, la falta de transparencia. Acá no existe transparencia, ellos no quieren rendir cuentas y el intendente está protegido ante la misma junta municipal de rendir cuenta”, criticó.

Falta de transparencia en año electoral

Este año se celebran las elecciones municipales el 4 de octubre, mientras que las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio.

Ante este escenario electoral, la diputada lamentó que varios concejales colorados y liberales, que estarían pugnando por ser reelegidos, proyecten que las cosas van a ser diferentes, cuando es el mismo grupo que sostuvo la intendencia de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien endeudó el municipio llevándolo prácticamente a la quiebra, sin rendir cuentas a la ciudadanía.

“No podemos tener acciones o resultados diferentes con las mismas personas. Yo, por ejemplo, transito todos los días por la zona de San Antonio y General Santos, que es uno de los lugares donde nunca se realizó la obra, que es de suma peligrosidad en los días de tormenta. He visto que también sobre esa intersección se le iba a preguntar si es que se obtenían los votos”, denunció Vallejo.

Estas obras además no cuentan con ningún tipo de protección, considerando que hoy día el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, es duramente cuestionado tras la muerte de Tobías Suárez, niño de doce años que fue arrastrado por un raudal en obras inconclusas del municipio.

“Imagínense estar en un lugar transitando por un lugar que uno no conoce donde existen este tipo de obras sin ningún tipo de protección. Los ciudadanos estamos a la deriva ante una administración municipal que sigue los mismos pasos que la anterior, que el intendente Rodríguez”, lamentó la legisladora.

Insistió en que el intendente Bello no rinde cuentas, no avanza con las obras, tampoco plantea soluciones definitivas para esta situación, lo que calificó de “grave desde todo punto de vista”.