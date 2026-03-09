Asunción: en plena crisis de la basura, Bello y su Gabinete hacen campaña por Camilo

Mientras Asunción se hunde bajo la basura, producto del deficiente servicio de recolección, el intendente, Luis Bello (ANR-cartista) y su Gabinete priorizan la campaña electoral. La semana pasada, la plana mayor de la Dirección General de Servicios Urbanos participó,en horario laboral, de un acto de campaña del candidato oficialista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista).

El pasado viernes, poco después del mediodía, Armando Becvort, director general, junto a los jefes de cuadrilleros Luis Berni, del turno mañana, Cristóbal Vera, del turno tarde y Richard Martínez, del turno noche, asistieron a un mitin político. El propio intendente, Luis Bello, estuvo presente.

El encuentro fue organizado por la “Coordinadora de Aseo Urbano”, en acompañamiento a Diego “Arki” Sotomayor, actual Director de Planeamiento Urbano y candidato a concejal por el oficialismo. El objetivo fue mostrar la fuerza electoral de Sotomayor en apoyo a la candidatura de Pérez.

Los denunciantes resaltan los jugosos salarios que perciben estos altos mandos de la dependencia. Según la planilla de salarios municipales, en enero, Armando Becvort cobró G. 17.080.692; Cristóbal Vera, G. 14.673.104 y Richard Martínez G. 7.469.805. Los dos últimos figuran en la planilla como jornaleros y reportan un incremento de 133% y 113% respectivamente en sus ingresos, entre abril del año pasado y enero de 2026.

Capital inundada de basura

El acto político coincidió con el recrudecimiento de los reclamos ciudadanos por el deficiente servicio de recolección de residuos. Este lunes, la capital amaneció inundada de desperdicios en varios barrios. En la esquina de Caballero y Fulgencio R. Moreno, en pleno Centro, la vereda estaba tomada por la basura. Bolsas plásticas, cajas de cartón, cables y hasta una cama tipo sommier obstaculizan completamente la vía peatonal.

Los propios funcionarios vienen denunciando la situación crítica de la flota de móviles municipales. La semana pasada, reportaron que, de los 27 camiones recolectores, apenas funcionan 10 -menos del 40%-, que se encuentran activos en las calles. Mientras, los talleres municipales están colmados de “chatarras” por falta de insumos básicos, como el aceite hidráulico, indispensable para el funcionamiento de las compactadoras.

Esta deficiencia operativa provocó que florezcan vertederos en zonas residenciales exclusivas. Barrios como Tembetary, Recoleta y Villa Morra sufren hoy por la acumulación de desechos. Este lunes, vecinos de Pettirossi y Bernardino Caballero volvieron a reportar basurales en las veredas.

El proselitismo oficialista, además, “adorna” vertederos clandestinos “tradicionales”. Este lunes, propaganda de Camilo Pérez y el concejal Gabriel Calonga (ANR-cartista), amaneció sobre la calle Guatemala, sitio donde hace años, se acumula una enorme cantidad de desperdicios.

Mismo modelo

Bello mantiene el mismo modelo de su antecesor al priorizar el alquiler de camiones recolectores privados a firmas como El Palacio SA y San Cristóbal. Semanas atrás, el intendente logró que la Junta Municipal apruebe extender el contrato con estas empresas.

A la par, el intendente apura la compra de 10 camiones por G. 13.000 millones. Curiosamente, es el mismo monto que, según el interventor Carlos Pereira, Nenecho desvió de los bonos G8 (2022), en servicios sin respaldo, mientras la flota municipal se deterioraba por falta de mantenimiento mínimo y necesario.

Como concejal y presidente de la Junta Municipal, Bello formó parte de la mayoría de 14 concejales cómplices que avaló la gestión de Nenecho, aprobando los balances de 2023 y 2024 pese a la denuncia del desvío de bonos hecha por ABC.

Pereira documentó además que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

Rodríguez renunció en agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación del contundente informe de la intervención. Contra su gestión pesan al menos 8 causas penales, incluida una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.

Se dieron vacaciones para acto proselitista

Consultado al respecto de su asistencia y la de sus colaboradores al acto proselitista, Becvort señaló que fue “invitado por la Coordinadora de Aseo Urbano” al acto que se realizó el viernes, “a partir de las 13:30”. Agregó: “Con anterioridad solicité vacación para poder asistir, aunque fue fuera de horario, yo como Director estoy atento a todos los horarios”.

Becvort aseguró que el acto fue organizado por Luis Berni, quien también solicitó vacaciones. En cuanto a Cristóbal Vera, “tengo entendido que también pidió vacación” (sic), dijo. Sobre Richard Martínez, aclaró que, por ser del turno noche, no coincidió con su horario laboral.