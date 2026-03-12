Erico Galeano también es blindado por cartistas y liberocartistas de Areguá

Los colorados no alineados al oficialismo de Areguá: Antonio Sosa, Maliano Franco, Alberto “Beto” Giménez, Timoteo “Timo” Medina y los liberales Luis Villalba y Gustavo Alfonzo solicitaron una sesión extraordinaria para hoy a las 08:30 para revocar la cuestionada resolución en la que se declara al condenado senador Erico Galeano como “Hijo dilecto”.

La sesión se llevó a cabo, sin embargo no se pudo revocar la resolución porque los colorados leales al intendente Denis Torres (ANR-HC) abandonaron la sesión para evitar el tratamiento.

Lea más: Cartistas blindan a Erico Galeano, senador condenado por nexos narco

En tanto que, sugestivamente, los liberocartistas Rolan Fernández y Luis Villarreal no llegaron a la convocatoria. Ambos concejales liberales durante los cuatro años se mostraron leales al cartismo y en especial al intendente Denis Torres, cuyo padrino político es el condenado senador Galeano.

La sesión extraordinaria se hizo. Por puro formalismo asistieron los cartistas Hebert Roa (presidente), Pablo Ayala y Epifanio Rodas y estuvo ausente Alberto Jiménez. Sin embargo, cuando se debía tratar el pedido de revocatoria el concejal y actual precandidato a intendente, Pablo Ayala, solicitó un cuarto intermedio de 15 minutos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los tres leales al intendente ya no volvieron, por lo cual los seis ediles proponentes de la iniciativa no pudieron avanzar con la sesión ante la falta de quorum.

Al respecto, el concejal Luis Villalba (PLRA) lamentó que se siga blindando a una persona condenada con su nexo con el narcotráfico, lo que es una vergüenza para la ciudad, conocida por su arte y buenas costumbres.

Villalba fue el único que votó en disidencia en la declaración de hijo dilecto, en tanto que los demás votaron a favor.

El concejal indicó que intentarán nuevamente el próximo lunes durante la sesión ordinaria solicitar la revocatoria.

Tras escrache presentó pedido

El concejal Luis Villarreal, quien es precandidato a intendente por el movimiento Nuevo Liberalismo, tras la lluvia de críticas por su ausencia en la sesión presentó a las 10:30 un pedido de revocatoria, pero ignorando los procedimientos del reglamento interno.

Lea más: Aparece otra neponovia aregüeña, ahora en la Comuna

Aquello fue visto como una acción meramente para aminorar las críticas del sector liberal aregüeño.

Villarreal no firmó el pedido de sesión extra para revocar la resolución N° 168/2025, donde la Junta Municipal resolvió “declarar hijo dilecto de la ciudad de Areguá” al senador Erico Galeano, pero acorralado por la crítica cambió de parecer dos horas después.

Sin embargo, el liberocartista solo remitió una escueta nota en la cual pide revocar la resolución, sin indicar más detalles, como por ejemplo el número de resolución.

Villarreal con su lealtad hacia la nefasta gestión de Denis Torres logró mantener a su neponovia como funcionaria contratada municipal. Su pareja también fue beneficiada con la adjudicación de un terreno municipal, en donde ambos construyen una coqueta vivienda.