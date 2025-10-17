Aparece otra neponovia aregüeña, ahora en la Comuna

El concejal liberocartista Luis Villarreal siguió el “ejemplo” del intendente de Areguá, Denis Torres (ANR-HC), y ubicó a su actual pareja como funcionaria con salario público. En este caso la neponovia es contratada de la Municipalidad de Areguá.

Se trata de María Marta López, quien aparece con un salario de G. 2.000.000 desde enero de este año en la Municipalidad de Areguá, según la planilla de salario de la Comuna y del Portal de la Secretaría de la Función Pública, que está actualizado hasta agosto pasado.

La neponovia, pese a ser funcionaria contratada, no presentó su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR), pese a estar obligada por ley.

Reconoce “error”

El concejal Luis Villarreal es precandidato a intendente por el movimiento Nuevo Liberalismo para las elecciones 2026. Su pareja logró ser beneficiada con el arriendo de un lote municipal en la compañía Caacupemí de Areguá con una dimensión de 758,295 metros cuadrados en el 2023, según consta en la Resolución Nº105/2023, aprobado por la Junta Municipal y donde tuvo un voto favorable del edil liberocartista.

En el predio, actualmente se erige una importante construcción, y las mejoras se dieron justo hace un año cuando el concejal Villarreal fue a vivir con su neponovia.

Consultado al respecto, el liberocartista Luis Villarreal confirmó que efectivamente mantiene una relación sentimental desde el 2022 con María Marta López, y que hace un poco más de un año fue a vivir con ella, pero negó que el haya influenciado para su contratación, pues la mujer trabaja en la comuna aregüeña desde el 2018.

Sin embargo, esto resulta dudoso, puesto que el nombre de María Marta López no aparece en ninguna nómina oficial de funcionarios de la Municipalidad de Areguá desde antes de enero del 2025.

Consultado sobre, por qué votó por la adjudicación del predio municipal para su novia, si existe un conflicto de intereses y que como mínimo no era ético el voto, el edil reconoció que fue un “error”, pero justificó diciendo que todos votaron, y que fue por unanimidad de la Junta Municipal.

Reconoció además que está “ayudando” a su pareja a mejorar la casa que comparten, y cuando se le consultó si como invertiría en un predio municipal o si definitivamente ya compraron el terreno a la Municipalidad de Areguá, el edil dijo que “no habla de eso con su pareja, que no sabe si ya compró el terreno”.

Negó también se esté brindado su apoyo al intendente cartista Torres a cambio de beneficios para su neponovia y agregó que no siempre se debe ser “contreras” porque hay cosas que se hacen bien en la Municipalidad de Areguá.

Puso como ejemplo de que votó en contra de que se declare “hijo dilecto” de la ciudad para el acusado senador colorado cartista Erico Galeano.

“Yo apoyo lo que se hace bien, no siempre soy contrera, pero los que me denuncian solo quieren frenar mi candidatura a intendente”, contestó el concejal liberal.