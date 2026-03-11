Cartistas dan blindaje a Erico Galeano, senador condenado por sus vínculos con el crimen organizado

La aplanadora del cartismo y una mayoría de senadores de otros sectores resolvieron conceder permiso “sine die” al senador Erico Galeano, condenado a 13 años de encierro por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal. Sólo el senador Eduardo Nakayama (independiente) fundamentó en contra del pedido del excartista. Inmediatamente, asumió en su reemplazo la senadora suplente Guadalupe Aveiro (ANR, HC).