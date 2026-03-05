Fijan fecha para juicio de intendente de Jesús Tavarangüe

El intendente Víctor Bernardo Garay Olmedo (ANR) fue acusado por presunta lesión de confianza por un supuesto perjuicio de G. 2.440 millones, provenientes de los aportes especiales otorgados a los distritos que son sede de monumentos históricos por las leyes Nº 5255/14 y Nº 6145/18, en el periodo fiscal 2022.

Lea más: Tribunal confirma juicio oral para el intendente de Jesús por presunta millonaria “tragada”

Las principales irregularidades investigadas son consecuentes a un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que emitió el resultado de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada a la gestión municipal.

La CGR fiscalizó el ejercicio fiscal 2022 y parte del 2023 del intendente Víctor Garay. Los resultados del informe reportaron irregularidades en 25 puntos desarrollados en 115 páginas.

Según la acusación, Víctor Garay pagó por servicios que nunca se ejecutaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: escrachan a intendente de Jesús frente al Palacio de Justicia de Encarnación

El juez penal de Garantías citó al intendente para el próximo 6 de abril, paralelamente Garay está en pleno proselitismo, pues busca su reelección en el cargo.

Como no obtuvo el respaldo de ningún movimiento colorado de liderazgo nacional, inscribió sus candidatura por un movimiento interno denominado “Acción Colorada por el Progreso de Jesús”.