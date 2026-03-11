Implementarán billetaje electrónico en Encarnación, San Juan del Paraná y Cambyretá

Desde la próxima semana, esperan implementar el plan piloto de billetaje electrónico, por primera vez en el departamento de Itapúa, que será utilizado en los itinerarios de la empresa Stella Marys S.R.L., con recorridos entre los distritos de San Juan del Paraná, Encarnación y Cambyretá.

a representante de Asamblea Ciudadana por el Transporte Público de Encarnación, Verónica Morales, refirió que es importante aclarar que este sistema solo estará operativo para esta empresa y que no se aplicaría en otras, que tienen itinerarios en la ciudad de Encarnación y Capitán Miranda.

El grupo organizado reclama la falta de una solución integral, que sea gerenciada y controlada por la municipalidad, para todas las empresas que prestan servicio en la capital departamental.

El representante legal de la empresa Stella Marys, Gerardo Agüero, manifestó que esta semana instalaron todos los validadores y aguardan que la empresa concesionada con el sistema Technologies Development of Paraguay SA calibre la tarjeta Más, que es la misma que se utiliza en la capital del país.

Indicó que para la próxima semana tendrían realizado el trabajo y acordarán la socialización del sistema, que incluirá una aplicación para controlar los itinerarios y la localización de los autobuses de la empresa..

¿Cómo funcionará?

El empresario aclaró que este sistema solo aplicará a los itinerarios de esta empresa, siendo los de San Juan del Paraná, Cambyretá y en Encarnación, uno del barrio San Pedro, además del nuevo recorrido diferencial (Circuito comercial-Hospital General de Itapúa).

Este nuevo itinerario estará operativo con un bus 0 km, pero recién cuando esté implementado el billetaje electrónico. También indicó que los usuarios tendrán 120 minutos para realizar transbordos sin costo entre los ómnibus de la empresa.

El costo del pasaje se mantendrá en G. 5.000 y el bus diferencial con aire acondicionado será de G. 7.500. En caso de que el transbordo se realice de un bus convencional al diferencial, se cobrará la diferencia, de G. 2.500.

Agüero manifestó que la tarjeta tendrá un costo único de G. 25.000 y que, por un plazo de 90 días, se aceptará dinero en efectivo, para pasar directamente al sistema electrónico posteriormente.

El empresario resaltó que es importante que estas decisiones se tomen con base en informes técnicos y no en decisiones políticas. Si bien lo ideal sería aumentar las frecuencias, se debe mantener el Índice de Pasajeros por Kilómetros (IPK) estable para que los buses no se deterioren y encarezcan el servicio, explicó.

Transporte público en Encarnación

En la ciudad de Encarnación, las empresas que operan lo hacen sin ningún vínculo contractual con la comuna o concesión. Solamente el precio del pasaje es regulado por ordenanza municipal.

Luego de un intento fallido de crear una empresa municipal que prestara el servicio de transporte público, propuesto por el intendente Luis Yd (Alianza), se realizaron múltiples negociaciones con el sector privado para mejorar el sistema actual.

Lo concreto es que, en la actualidad, algunas empresas mantienen en deterioro las unidades, no cumplen los itinerarios y prestan un servicio deficiente, según la denuncia de los ciudadanos.