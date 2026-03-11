Realizan licitación de emergencia para reparar escuela destechada por temporal en Encarnación

El director de Educación de la Municipalidad de Encarnación, Fernando Scholz, explicó que el proceso de licitación por la vía de emergencia es para reparar la escuela que fue destechada tras un temporal el pasado viernes. Se trata de la Escuela Básica N° 287 Mitã Tenonderã, del barrio Pacucuá de la ciudad.

El proceso está siendo evaluado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y estiman que, si no hay protestas, en la próxima semana se podrían evaluar los oferentes.

Los trabajos consistirán en el cambio del techo por uno de chapas termoacústicas. Según los reportes técnicos, el presupuesto estimado sería de unos G. 256 millones.

Scholz explicó que los trabajos serán cubiertos con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). La obra tendría un plazo de 45 días, una vez adjudicada al mejor oferente.

Destechamiento de escuela

Un intenso y puntual temporal ocasionó varios estragos en la ciudad de Encarnación la tarde del viernes 6 de marzo.

La Escuela Básica N° 287 Mitã Tenonderã sufrió el desprendimiento total del techo de cinco aulas de un pabellón, donde estaban dando clases estudiantes del tercer ciclo.

Ocho niños fueron derivados a hospitales por lesiones que sufrieron durante el siniestro. Afortunadamente, ninguno reviste gravedad y todos se encuentran de alta.

La última reparación del techo de la escuela se realizó en 2017, cuando se cambió el material, que era de teja, por la actual chapa de zinc con cielorraso de madera. Esos trabajos fueron desarrollados con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).