Ya no tienen remedio: Titular de IPS y ministra de Salud siguen escondiéndose del Congreso

Ante la grave carencia de medicamentos tanto en el sistema de salud pública como del IPS, para hoy estaban convocados la ministra de Salud, María Teresa Barán y el cuestionado presidente del consejo de administración del IPS, Jorge Brítez ante la “Comisión Bicameral Encargada de considerar el informe y dictamen de la contraloría general de la República sobre la liquidación del presupuesto general de la Nación del Ejercicio fiscal 2024″.

Lea más: Diputados trata interpelación al titular del IPS el martes 17

Sobre todo Brítez es el más escurridizo, ya que con la complicidad de los cartistas hasta ahora incluso han logrado evadir un eventual pedido de interpelación que debe ser analizado el próximo martes en Cámara de Diputados, pero hay tendencia al rechazo por parte de la aplanadora cartista.

En el caso de Barán estaba convocada hoy para las 15:00 y una hora después (16:00), Brítez; sin embargo, ambos se excusaron y pidieron postergar la comparecencia, con argumentos casi calcados, supuestamente para juntar la documentación respaldatoria.

La ministra de Salud pidió aplazar su comparecencia por “15 días a fin de acudir munidos con la documentación necesaria”, mientras que Brítez solicitó 8 días más a fin de juntar la documentación y dar una “respuesta integral y responsable”.

Lea más: Resolución del IPS revela millonario “perdón” del consejo para “evasoras”

Mientras ambas autoridades dilatan al menos dar respuestas ante legisladores, empresas farmacéuticas advirtieron que podrían cortar la provisión de medicamentos a Salud Pública, obligados por la deuda del Estado con ellos que asciende ya a US$ 775 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de Britez, no solo hay muestras de mala administración con stock cero de 154 medicamentos, la mayoría de ellos de requerimiento urgente, sino también grandes escándalos de presunta corrupción que obligaron a su ahora exdirector jurídico, José “Jose’i” González Maldonado a apartarse del cargo.

Eso sin contar con otros grandes escándalos como presunto direccionamiento de licitaciones como en el caso del servicio de lavandería del IPS.