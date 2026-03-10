Diputados trata interpelación al titular del IPS el martes 17

El diputado Rubén Rubin (independiente) pidió en el pleno aclaratoria si el pedido de interpelación que ingresó en la sesión de hoy sería tratado el próximo martes 17 como establece el reglamento. Esta aclaratoria lo solicitó debido a la protección que goza Brítez por parte de cartistas y aliados.al

Según el documento, el pedido de interpelación consta de 61 preguntas y plantea convocar al titular del IPS, Jorge Brítez, y al gerente de Salud de IPS, Derlis León. Para la aprobación de dicha interpelación se requiere de mayoría absoluta (41) para que prospere.

Al respecto, Raúl Latorre (ANR-HC), presidente de la Cámara de Diputados, dijo que el reglamento establece que sea incluido en el orden del día.

“Es así como usted dice. Se le dio entrada al pedido de interpelación y conforme a la ley reglamentaria será tratado en la sesión ordinaria del martes 17 siguiente”, puntualizó el cartista.

¿Hasta cuándo debemos esperar?

Sobre el punto, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) lamentó que pese a la nefasta gestión de Brítez siga en frente del IPS.

“Se sigue robando, IPS no da más, tenemos denuncias de funcionarios, de médicos, de asegurados. Venden los turnos de call center, hay 1.200 cirugías en lista de espera en Ingavi”, reclamó la diputada Vallejo.

Les preguntó a sus colegas colorados, quienes siguen sosteniendo a la nefasta gestión de Brítez, a quien indicó que es una “política de muerte”.

“Los negociados continúan, no sé para qué quieren asesores que no tienen ni títulos. ¿Hasta cuando esta política de muerte? Me entristece demasiado esta situación. Ya estamos deshumanizados, no importa la muerte, la carencia de nuestra gente", dijo la diputada Vallejos.