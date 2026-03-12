Yolanda Paredes sobre “Chaqueñito”: “Por acumulación de tarjeta amarilla ya merece la tarjeta roja”

La senadora Yolanda Paredes del Partido Cruzada Nacional (CN) dijo a ABC Color que corresponde impulsar la pérdida de investidura de su colega Javier Vera, luego de que se conociera que fue beneficiado con un departamento del programa de viviendas económicas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Paredes sostuvo que el caso evidencia un posible tráfico de influencias, ya que el legislador habría accedido a un beneficio destinado a personas con ingresos de hasta G. 20 millones, pese a que su salario como senador supera ampliamente ese monto.

“Por lo que estoy viendo, el programa de viviendas económicas que lanza el MUVH es para personas que ganan hasta G. 20 millones, y él gana mucho más que eso. Entonces se evidencia el tráfico de influencias fehacientemente comprobado cuando se suscribe un contrato con el MUVH”, señaló.

“Corresponde aplicar el artículo 201”

La legisladora indicó que, ante estas circunstancias, corresponde aplicar el artículo 201 de la Constitución Nacional, que establece la posibilidad de pérdida de investidura de parlamentarios.

“Para mí corresponde aplicar el artículo 201 de la Constitución Nacional. Ahora el desafío del cartismo de que voten eso ya es otro tema, pero a esta altura del campeonato creo que es insostenible mantener a Javier Vera en el Senado”, afirmó.

Paredes calificó además la situación como “realmente una vergüenza” para el Congreso.

“Acumuló varias tarjetas amarillas”

La senadora recurrió a una comparación con el fútbol para describir la situación de su colega.

“Por acumulación de tarjeta amarilla, como se diría en la jerga futbolera, ya se merece la tarjeta roja, porque tiene varios incidentes acumulados. Pero nunca habíamos tenido un instrumento que demuestre esto y en este caso sí existe un documento: un contrato que demuestra haber sido beneficiado con una vivienda económica sin cumplir los requisitos legales y formales”, expresó.

Paredes también mencionó antecedentes que, según indicó, recibió sobre la forma en que se habría otorgado el beneficio. Según relató, existiría un memorando interno del MUVH en el que un funcionario deja constancia de que el senador habría elegido telefónicamente la vivienda dentro del proyecto habitacional.

“Inclusive entre esos antecedentes existe un memo donde escribe uno de los funcionarios del MUVH que, de forma telefónica, el senador eligió cuál de las viviendas quería. Entonces creo que ningún beneficio se otorga por teléfono dentro del MUVH. Con eso ya se demuestra el nivel de privilegios que se manejó dentro de esta institución”, sostuvo.

Antecedente del caso

El senador Javier “Chaqueñito” Vera fue beneficiado con la compra de un departamento en el proyecto Residentas 1, ubicado en la ciudad de Luque.

El complejo habitacional forma parte de los programas impulsados por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, orientados a facilitar el acceso a viviendas a sectores con ingresos limitados.

Sin embargo, la adjudicación al legislador generó cuestionamientos debido a que el programa establece límites de ingresos para acceder al beneficio.