Canciller anuncia nuevo viaje de Santiago Peña

El canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano se reunió con su par brasileño Mauro Vieira, ocasión en la que discutieron la agenda bilateral y se confirmó un nuevo viaje del presidente Santiago Peña, en esta ocasión al brasil.

Durante dicho encuentro, Ramírez confirmó que el presidente Santiago Peña aceptó la invitación del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para la reunión que se va a celebrar el próximo 22 de marzo en Campo Grande sobre el tema de medio ambiente y el tratamiento de especies.

“La reunión de alto nivel será del 23 al 26 de marzo, donde también va a estar el ministro del Mades, de Medio Ambiente de nuestro país, con el equipo técnico también que va a acompañar Cancillería”, expresó.

Este sería el viaje número 63 del presidente desde que asumió el mando, el 15 de agosto de 2023. El último viaje fue a Washington D.C., Estados Unidos, del 18 al 20 de febrero de 2026, para la reunión inaugural de la Junta de Paz.

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Principales Destinos y Propósitos

La agenda internacional de Santiago Peña se ha centrado en la apertura de mercados y la participación en foros globales: