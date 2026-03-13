Utilizan Hambre Cero para hacer proselitismo a favor de precandidato a intendente de Luque

Según los audios y videos que nos hicieron llegar hasta la redacción de ABC, aparentemente la señora Aída Aquino de Farías, propietaria de la firma Instituto Arte Culinario, que integra el Consorcio de Abastecimiento de Alimentos, cuyo hijo es el precandidato a intendente de Luque, Hugo Farías (ANR-HC), encabezó una reunión política el 13 de febrero pasado, en donde amenaza a su personal a que si no “cuidan su trabajo” se tendrían vacancia.

La mujer agregó que ella es propietaria única de la empresa y que podía despedir a discreción y nadie la cuestionaría. Además se filtraron capturas de Whatsapp en donde primero invitaba al encuentro, luego instaba a votar a favor de su hijo Hugo Farías en una encuesta local y luego insistió con la participación.

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“(...)Estamos buscando vacancia, eso quiere decir que se pierde el trabajo. Así es que cuidemos nuestro puesto de trabajo. Esta empresa es unipersonal ¿qué quiere decir unipersonal?, que yo soy la única dueña. Hasta que salga alguna ley a mí nadie me puede decir, por qué le agarraste, por qué le sacaste, por qué le mentiste”, se escucha decir a una mujer en una parte del video filtrado.

Los 15 votos

En otro audio se “advierte” a las cocineras que si juegan a “doble punta”, es decir, si pasan la lista de los 15 votos al equipo del otro precandidato cartista Diego Candia (actual diputado) y se pasa al equipo de Hugo Farías el mismo documento tenían la “fecha contada hasta el 7 de junio”, en coincidencia con el día de las internas coloradas.

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Según la denuncia, cada funcionario de la empresa gastronómica debe pasar una lista de 15 personas que eventualmente votarían por Hugo Farías. También se prometió contratos para los que voten por el cartista durante el mitin político.

“Si ustedes tienen esperanza en el señor Candia y los otros concejales. No tienen que mentirnos, y si nos mienten se mienten ustedes mismos. Nosotros tenemos la fecha contada que es el 7 de junio. Si ustedes nos pasan la lista, y luego les pasan a otros, nosotros verificamos en el sistema. Eso no suma, sino resta. Las 15 personas que ustedes nos trajeron son votos”, se escucha decir a un hombre, que según nuestras fuentes sería el gerente administrativo de Arte Culinario.

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Personas voluntarias

Consultado al respecto, el precandidato Hugo Farías respondió que él no tiene ninguna participación en la contratación de empresas privadas. Dijo que las personas que trabajan en su equipo son libres y voluntarias.

“Importante aclarar que no tengo ninguna participación en decisiones laborales ni en procesos de contratación de empresas privadas”, respondió Farías.

“Nuestro equipo político se conforma con personas que se suman de manera libre y voluntaria. Desconozco la versión que menciona y, si existiera alguna denuncia concreta creo que corresponde que sea presentada por las vías formales a fin de mi parte poder deslindar cualquier responsabilidad. Saludos cordiales. Hugo Farías“, explicó el cartista.

Arte Culinario

Según los datos de Contrataciones Públicas, la empresa Instituto Arte Culinario, propiedad de Aida Aquino de Farías, aparece con contratos desde el 2014 con el Ministerio de Educación, con el Hospital de Niños de Acosta Ñu y en la Municipalidad de Luque.

Recordemos que Hugo Farías se desempeñó como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque hasta que rompió relación con el actual intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) por su intención de llegar a la intendencia.

En tanto que, con el programa Hambre Cero la empresa se unió en consorcio con otras firmas gastronómicas que actualmente maneja unos G. 413 mil millones para distribuir alimentos en el departamento Central.

La empresa de la madre del precandidato se encarga de repartir los alimentos a los niños de Luque, un sector de San Lorenzo y otro sector de Fernando de la Mora.

El Consorcio de Abastecimiento de Alimentos está entre las tres primeras firmas que más recursos estatal recibe en Central en el marco de Hambre Cero, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.