Honor Colorado oficializó precandidaturas a intendente y concejalías municipales en Ayolas

Un evento político se desarrolló en la noche del viernes en el predio de un establecimiento privado, con presencia de autoridades nacionales y líderes departamentales y distritales coloradas cartistas como el senador Derlis Maidana, el diputado Carlos Arrechea o el gobernador de Misiones, Richard Ramírez. También estuvieron presentes Michel Flores, consejero administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá, concejales departamentales y distritales.

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Flores señaló que su presencia, junto a la de los demás líderes del coloradismo cartista en Misiones, fue para dar apoyo a Rolón.

Recordó que en la última contienda electoral confrontó al gobernador Richard Ramírez y señaló que hoy están juntos buscando unidad en el Partido Colorado. Asimismo, pidió a los candidatos y dirigentes distritales un trabajo honesto y transparente para consolidar la candidatura de Christian Rolón.

Agregó el departamento de Misiones y el distrito de Ayolas tienen muchas esperanzas depositadas en Yacyretá, que pasó por momentos difíciles en lo financiero.

Flores dijo que la entidad binacional se está recuperando.

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“Seguramente muchos amigos vienen a esta reunión con mucha esperanza, esperando que Aña Cuá dé un gran impulso a Ayolas y al departamento de Misiones, y por supuesto que Yacyretá dé un gran impulso a esta comunidad ayolense”, declaró.

El senador Derlis Maidana manifestó que, en conversaciones con la concejal departamental Celeste Acosta (ANR), coincidieron en manifestar preocupación sobre la situación de las obras del Brazo Aña Cuá, en las que en su apogeo trabajaban aproximadamente 600 personas en ambas márgenes. En la actualidad solamente estarían trabajando unos 80 obreros.

“Ojalá se alcance los 600 y más también, para que tantos paraguayos, ayolenses y misioneros tengan la oportunidad de trabajar”, dijo el parlamentario oficialista.

El legislador indicó que próximamente el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y otras autoridades recorrerán el distrito de Ayolas para impulsar el proyecto de parque industrial.

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El diputado Carlos Arrechea dijo que los colorados en Ayolas están unidos y concentran la mayor fuerza política en el departamento de Misiones.

“Hace cinco años hicimos una gran unidad, de seis municipalidades coloradas que teníamos en nuestro poder pasamos a tener ocho, y hoy solo hay dos municipalidades en poder de los liberales y que queremos recuperar”, manifestó.