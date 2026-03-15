Audio revelaría padrinazgo político para conseguir cargos en la Entidad Binacional Yacyretá

Un funcionario recientemente contratado en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde el 4 de diciembre de 2025, fue grabado en una conversación donde explicó el modo en que consiguió el cargo a través de padrinazgo político de reconocidos políticos colorados cartistas. El audio filtrado correspondería a Rubén Darío González Sarquis, padre de la concejal departamental Cynthia Pamela “Pame” González.

En el audio se explica cómo los políticos locales del cartismo tendrían “cupos” para colocar funcionarios en la Entidad Binacional Yacyretá. En su caso, González Sarquis decía en el mismo que su hija, “Pame” González, pidió supuestamente el respaldo de Sebastián Remezowski para solicitar el cargo para su padre, a cambio de aceptar apoyarlo en su campaña a la intendencia de Encarnación.

Actualmente, Rubén González es coordinador de comunicación del movimiento “Encarnación nos une”, que postula a Remezowski a la intendencia de Encarnación; mientras que “Pame” es su actual jefa de campaña.

Escuche el audio filtrado

“Con Bachi Núñez, con él estuvimos trabajando cuando era la general [...] Lo único que nos faltó fue alguien de Itapúa, diputado y senador, para que eso quede firme […] Cuando Cheva le pidió a Pamela que sea su jefe de campaña, Pamela le dijo: ‘Nooo, primero le tienen que cumplir a papá, si no nosotros no vamos a trabajar con nadie’, le dijo”, manifestó en el material grabado.

Según el audio, sería el senador cartista quien solicitó el cargo para González, pero faltaba que un legislador de su zona utilice su “cupo” para llegar al cargo.

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Este mecanismo se realizaría bajo el conocimiento y la aprobación del propio vicepresidente de la República, Pedro Alliana, a quien menciona como el que “aprueba” la solicitud del ingreso de los dirigentes políticos a la EBY. “Cheva habló por mis papeles y eso nomás ya esperaba Alliana”, manifestó en el audio.

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Esperan estar mejor

Según la nómina de funcionarios de la EBY, González fue contratado con un salario de G. 7.140.700 el 4/12/2025. En el material filtrado refiere que “negoció por algo mucho más alto”. Incluso refiere “mucho más katú tengo que ganar yo, masiado poco para mí que es”.

Además, insiste en que le “mandaron a esperar ahí”, presumiblemente ante mejores cargos o posibles mejoras salariales.

El mismo fue funcionario en la Gobernación de Itapúa durante la gestión anterior y renunció tras la asunción del actual gobernador liberal, Javier Pereira (Concertación). También fue concejal de Encarnación en el periodo 2006-2010.

Por su parte, Sebastián Remezowski (ANR-HC) es actual presidente de la seccional colorada 165 de Encarnación. Juró como diputado suplente en diciembre de 2023, tras el fallecimiento del congresista Walter Harms. Fue intendente interino en el año 2021, en el periodo en que Luis Yd (Alianza) se candidató por segunda vez a la jefatura comunal.

Evitan el tema

Rubén González explicó que no responderá sobre el tema del audio que se filtró cuando nos comunicamos con él vía telefónica.

Entretanto, el diputado Sebastián Remezowski se mostró ofuscado ante la consulta por “un audio”. Solamente se limitó a mencionar que hay muchos audios donde se lo menciona y que incluso puede ser Inteligencia Artificial (IA), pero al final, refirió que no sabe de qué audio se trata.