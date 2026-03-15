Comisión de Diputados se reúne mañana para debatir sobre la Caja Fiscal

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, liderada por la diputada Cristina Villalba, anuncia una reunión extraordinaria este lunes a las 14:00 para tratar la reforma de la Caja Fiscal.

Se espera un ambiente caldeado con la presencia de gremios de docentes, policías y militares, además de los técnicos del Ministerio de Economía (MEF) y de Educación (MEC). Todos van a cuidar su “pedazo de la torta”.

El tira y afloja entre Diputados y el Senado

El proyecto de ley ya pasó por Diputados, fue al Senado que aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara Baja.

La reforma pretende establecer nuevas reglas para tratar de tapar el déficit de la caja.

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El texto que bajó del Senado trae cambios específicos que tocan el bolsillo y los años de servicio de varios sectores. Para los docentes y magistrados, se plantea una jubilación ordinaria a los 53 años de edad con 25 años de aporte, recibiendo el 78% de su salario. Si aguantan hasta los 58 años con 30 de servicio, ese monto sube al 90%.

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Para los uniformados, como la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, el retiro sería a los 55 años con 25 de aporte, o a los 60 años con 30 de aporte. Además, el Estado pondrá un 10% de aporte.

Respecto al objetivo formal, se espera emitir dictamen, que habilita al tratamiento para que Diputados trate en sesión extraordinaria el martes 17 en un espacio de la reunión ordinaria, que se convoca para las 09:00.