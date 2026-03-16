Cartistas piden “aumentazo” salarial para 2.249 funcionarios de Fiscalía, pese a críticas por selectividad

El proyecto de ley de ampliación presupuestaria presentado el 10 de marzo pasado ya figura en el orden del día de la sesión ordinaria del miércoles en la Cámara de Senadores, prevista para las 9:00, incluso sin contar todavía con dictamen de comisión.

La propuesta legislativa denominada “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026 – Ministerio Público” plantea una ampliación presupuestaria de G. 15.676.250.207.

El objetivo es financiar la adecuación salarial de Fiscales Adjuntos, Agentes Fiscales y Asistentes Fiscales, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes relacionadas con la estructura del Ministerio Público.

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Según la exposición de motivos presentada por Chase, la medida busca fortalecer la estructura institucional del organismo encargado de la investigación penal.

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El documento sostiene que los fiscales cumplen un rol central en el sistema de justicia, ya que son responsables de dirigir las investigaciones penales y representar los intereses de la sociedad en la persecución del delito.

Aumento de la carga laboral

Uno de los principales fundamentos del proyecto es el incremento sostenido de la carga laboral en el Ministerio Público.

De acuerdo con la argumentación del senador en los últimos años aumentaron las denuncias, investigaciones y procesos penales. Indica que esto genera mayor presión sobre fiscales y asistentes fiscales razón por la cual se requiere fortalecer las condiciones laborales e institucionales para responder de forma eficiente a la ciudadanía.

En ese sentido, el proyecto plantea que mejorar las condiciones salariales ayudaría a fortalecer la institucionalidad, la estabilidad laboral y la motivación del personal fiscal.

Ajuste busca equiparar salarios con jueces

La iniciativa también menciona un desfasaje salarial dentro del sistema judicial. Según el texto, en el Presupuesto General de la Nación 2025 se aprobó un aumento para jueces de primera instancia, lo que dejó rezagadas las remuneraciones de los agentes fiscales.

El proyecto propone regularizar las asignaciones para:

449 cargos de Agentes Fiscales

28 cargos de Fiscales Adjuntos

1.772 cargos de Asistentes Fiscales

El ajuste salarial tendría vigencia a partir de julio de 2026, de acuerdo con la propuesta.

Proyecto avanza sin dictamen de comisión

Un aspecto llamativo es que el proyecto ya figura en el orden del día del Senado, pese a que todavía no cuenta con dictamen de comisión, paso habitual en el proceso legislativo. Se maneja como posibilidad que mañana la comisión de Hacienda y Presupuesto presidido por el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) incluya entre sus puntos del orden del día para ser dictaminado.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de senadores del cartismo:

Natalicio Chase

Pedro Díaz Verón

Juan Carlos Galaverna

Javier Zacarías Irún

Lizarella Valiente

El tratamiento del proyecto se da en medio de críticas de sectores opositores y colorados disidentes sobre el desempeño del Ministerio Público, especialmente por supuestas investigaciones selectivas contra rivales políticos del oficialismo.

Uno de los casos que generó mayor repercusión es el del exministro y precandidato presidencial Arnoldo Wiens, referente del movimiento Colorado Añetete. En ese contexto, la discusión sobre un aumento salarial para fiscales podría abrir un nuevo debate político dentro del Congreso sobre la independencia del Ministerio Público.