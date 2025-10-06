PGN 2026: Fiscalía prevé aumento de G. un millón para cada funcionario

El proyecto de presupuesto para el próximo año del Ministerio Público asciende a más de G. 1 billón (US$ 134 millones al cambio presupuestado), que representa un aumento de G. 299.709 millones, que equivale al 39,5% con relación al presupuesto vigente.

A la Fiscalía, sin embargo, el Poder Ejecutivo le asignó en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 un total de G.763.074 millones (US$ 96,8 millones al cambio presupuestado), que implica una variación de G. 6.178 millones y equivale a 0,8% con respecto al presupuesto aprobado 2025.

El fiscal general Emiliano Rolón Fernández realizó un “clamor” ante los legisladores de la comisión bicameral, por mayores recursos y la aprobación del proyecto presentado por la institución.

La propuesta de la Fiscalía incluye la ceración de 614 nuevos cargos para el área misional, de apoyo técnico a la gestión fiscal y de administración financiera.

Según el proyecto, de este total 430 son para cargos de agentes fiscales, asistentes fiscales, auxiliares fiscales, entre otros; 74 para peritos, psicólogos y trabajadores sociales; y 110 para técnicos, auxiliares administrativos, choferes, entre otros.

Aumento salarial para todos

Además, se prevé un aumento salarial de G. 1.000.000 para cada funcionario, para todos por igual, medida considerada esencial para retener talento calificado, mejorar la estabilidad laboral y elevar la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, para dignificar las condiciones laborales, considerando que el último incremento, de un 3,5%, data del año 2019.

También se prevé la contratación de profesionales responsables de la docencia en los programas de posgrado desarrollados por el Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP).

Igualmente, la implementación del programa de retiro voluntario para los funcionarios nombrados del Ministerio Público que tengan más 20 años de antigüedad y que hayan recibido la propuesta.

Asimismo, fondos para remodelación y mantenimiento de las fiscalías, adquisición de vehículos, adquisición de equipos de computación, muebles y útiles de oficina, renovación de chalecos antibalas, entre otros.

Senadora pide más compromiso

En la etapa de preguntas y respuestas, además de las consultas con respecto al presupuesto, también se le señaló la necesidad de un mayor compromiso de la institución en los casos denunciados y se lleven adelante las investigaciones.

La senadora opositora, Esperanza Martínez, le indicó que presentaron una denuncia para que se le investigue al presidente de la República, Santiago Peña.

Rolón Fernández respondió que desde que asumieron la función el compromiso del Estado de Derecho, que tiene sus ingredientes importantes que se llaman evidencias positivas y negativas y, en ese sentido, señaló lo vienen cumpliendo a cabalidad, sin distinciones, que es la recomendación que se realiza a cada agente fiscal, quien tiene autonomía e independencia.