Arnoldo Wiens denuncia maquinaria de persecución cartista

Sobre las persecuciones contra las personas que simpatizan con el movimiento Colorado Añetete, el presidenciable Arnoldo Wiens dijo que “nosotros tenemos principios, valores y nadie nos puede comprar por dinero, ni por amenaza bajar nuestros principios y nuestras condiciones”.

Dirigiéndose a la precandidata a intendenta de Tavaí, Caazapá, Fátima Ruiz Díaz, Wiens le dijo que sabe que intentaron perjudicar. “Yo sé la persecución que tuvieron muchos de ustedes. Hoy me toca ser perseguido también, pero no les tengo miedo. Yo quiero un país mejor para todos los paraguayos”, agregó.

El discurso del precandidato presidencial por el movimiento Colorado Añetete, con miras a las elecciones de 2028, se llevó a cabo en un mitin político en la localidad de Tavaí.

Lea más: Caso metrobús: Fiscalía ratifica imputación contra Arnoldo Wiens

En el acto participaron el expresidente de la República Mario Abdo Benítez (imputado por el caso filtración de datos de la Seprelad) y precandidatos a intendentes y concejales. También estuvo Ruiz Díaz, la precandidata a intendenta de Tavaí.

En otro momento, Wiens advirtió que la estructura oficial del gobierno de Santiago Peña (ANR, HC) se movilizará para tratar de impedir el triunfo de la precandidata opositora en Tavaí, porque —según afirmó— temen los cambios profundos que se proyectan para la ciudad y las denuncias sobre falencias de la actual administración comunal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También afirmó que lamentablemente las autoridades del Gobierno nacional poseen otras prioridades.

“Hoy son las empresas, sus socios y sus bancos. Pero nosotros tenemos que luchar para que todos los paraguayos y paraguayas tengan la atención digna y por eso vamos a empezar acá en Tavaí, con el ejemplo, con el hospital distrital y traer la atención digna de salud”, manifestó el presidenciable Arnoldo Wiens, en el acto.

Lea más: Marito a Peña: “Le quiero recomendar algún sicólogo o siquiatra”

Imputación a Arnoldo Wiens

El juez Humberto Otazú admitió la semana pasada la imputación y su ratificación en contra de Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el gobierno de Abdo Benítez. Fue presentada por los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, en la causa conocida como metrobús.

Si bien el Ministerio Público atribuyó a Wiens los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, según el Código Penal, el juez Otazú solo admitió la imputación en relación a la porción fáctica de la lesión de confianza. El magistrado convocó para este jueves 12 de marzo, a las 08:45 a Wiens para sustanciar la audiencia de imposición de medidas. El equipo fiscal lo convocó a audiencia indagatoria el 16 de marzo.