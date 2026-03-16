Diputados pedirán revocar adjudicación de vivienda a Chaqueñito

Los diputados opositores presentaron por mesa de entrada de la Cámara de Diputados un proyecto de resolución en donde pretenden instar al Poder Ejecutivo revertir las resoluciones de adjudicación de viviendas económicas al senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR-HC).

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Asimismo, en el mismo documento se insta al presidente Santiago Peña a destituir al ministro de Urbanismo Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, quien autorizó la polémica adjudicación de una vivienda destinada para la clase media y trabajadora a un senador de la nación, aliado al cartismo.

Los parlamentarios opositores piden la cabeza de Baruja para garantizar la transparencia del proyecto “Viviendas económicas” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y sobre todo la credibilidad hacia los programas sociales.

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El senador cartista accedió a un apartamento en el Edificio Residentas 1 de Luque mediante la financiación del Estado, una vivienda destinada para la clase media lo que genera gran indignación de la ciudadanía teniendo en cuenta un eventual tráfico de influencia.

Piden investigación

Los diputados Benítez y Vaesken instan también al contralor General del Estado Camilo Benítez y al fiscal general del Estado Emiliano Rolón a intervenir conforme a sus atribuciones constitucionales y legales a investigar los hechos relacionados a la adjudicación al senador Javier “Chaqueñito” Vera.