En Brasil: Fuerza Aérea hará ejercicios para lucha contra el crimen organizado

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, confirmó días atrás que se realizará una operación conjunta en Campo Grande (Brasil), entre ambas fuerzas aéreas del 16 al 27 de marzo, como parte de la lucha contra el crimen organizado transnacional. El anuncio se hizo tras la visita de su homólogo del Brasil Mauro Vieira.

El ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Mauro Vieira, realizó el viernes pasado una breve visita a Asunción, en el marco de la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevó a cabo en Luque.

El jefe de Itamaraty (cancillería brasileña) aprovechó su presencia en el país y mantuvo una reunión de trabajo con su colega paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, quien le recibió en la sede la Cancillería Nacional.

Ramírez Lezcano informó que se “abordaron las cuestiones que hacen, por ejemplo, a la operación conjunta que se realizará” en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde mañana hasta el 27 de marzo, en la Base Aérea brasileña en Campo Grande entre la Fuerza Aérea Paraguaya y sus pares del Brasil.

“Esto nos permite avanzar en un terreno de seguridad que compartimos ambos países, los principios y la visión, y en ese compromiso de la lucha contra el crimen transnacional organizado”, dijo el canciller.

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¿En qué consisten los ejercicios?

Conforme a datos oficiales, el ejercicio es parte del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa). Se trata de un entrenamiento combinado en que participarán 16 países miembros del Sicofaa.

Realizarán diversas operaciones aéreas simuladas, entre ellas, de búsqueda y rescate, evacuación aeromédica, transporte aéreo, lanzamiento de material, operaciones de combate a incendios forestales, además de reconocimiento y vigilancia.

PCC y Comando Vermelho

El ejercicio reviste importancia atendiendo que se divulgó que el Gobierno de Estados Unidos pondrá en la lista de terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), según medios del vecino país. En el 2025, el presidente Santiago Peña firmó decretos por los cuales se designaron organizaciones terroristas internacionales al PCC y CV.

Esta declaración se acomodó en una política de Estado que, según el documento, reafirma el compromiso del país con la democracia, el Estado de derecho y la defensa de la soberanía nacional.

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Seis Super Tucano

La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) recibirá en agosto de este año los dos Super Tucano que se sumarán a otros cuatro del mismo modelo adquiridos al fabricante brasileño Embraer por US$ 101.606.000, mediante un préstamo a ser descontado vía Itaipú.

Los aviones serán para combatir el crimen organizado. Super Tucano es una aeronave de combate ligera, reconocida por su versatilidad y eficacia en diversas misiones.