Colym Soroka: “Baruja no debe explicar nada, sino anular adjudicación a Chaqueñito”

El senador Colym Soroka (ANR) sostuvo que la situación no admite justificaciones técnicas ni administrativas. “El ministro no tiene nada que explicar, lo que corresponde es dar de baja o anular la adjudicación”, afirmó, marcando una postura crítica frente al intento de esclarecer el caso mediante una reunión.

El legislador argumentó que, incluso si Javier Vera Medina cumpliera con los requisitos formales del programa, su condición de senador implica una situación de privilegio incompatible con el espíritu social del plan habitacional.

El senador advirtió que la adjudicación de viviendas sociales a autoridades políticas afecta la credibilidad del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat.

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“El ministerio fue creado para atender a sectores de menor poder adquisitivo. Cuando una autoridad accede a estos beneficios, se desnaturaliza el programa”, señaló.

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Además, consideró que este tipo de decisiones genera una fuerte desconexión con la ciudadanía.

Indignación y pérdida de confianza

Para Soroka, el caso provoca indignación social y deteriora la confianza en la gestión pública. “Esto genera desconfianza hacia el manejo de los programas sociales. No se puede explicar lo inexplicable desde una condición de privilegio”, expresó.

Sus declaraciones se dan en medio de crecientes cuestionamientos al proceso de adjudicación del departamento al senador cartista.

En paralelo, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, oficializará hoy la presentación del proyecto de pérdida de investidura contra Javier Vera Medina por presunto uso indebido de influencias.

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Consultado sobre un eventual acompañamiento, Soroka indicó que analizará su postura antes de fijar una posición definitiva.