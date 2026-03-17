Sincericidio de Abed: “Quedamos como boludos” y prometen no olvidar la “cañeada” del Senado

La diputada cartista Rocío Abed, en su carácter de presidenta de la Comisión de Equidad social e igualdad entre el hombre y la mujer intentó pintarse como “víctima” de un “engaño” de parte del MEF, encabezado por el ministro Carlos Fernández Valdovinos para aprobar la repudiada versión de Diputados de la reforma de la Caja Fiscal, sin admitir -al menos conscientemente- su cuota de culpa por atropellar en el tratamiento.

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Primeramente se despachó contra los técnicos del MEF, reconociendo que siguen con “rabia” por haberles supuestamente planteado dictámenes “catastróficos”, por los cuales supuestamente impusieron una versión más dura que la del Senado.

“Hoy y con mucha tristeza y más que tristeza, rabia, debemos reconocer una verdad que duele: Fuimos engañados. El sector técnico nos presentó proyecciones, análisis, argumentos que resultaron incompletos, sesgados y hasta manipulados. Nos dijeron nos plantearon un colapso total", alegó.

Posteriormente, siguiendo con el reproche, mencionó que supuestamente los técnicos dejaron “ a esta cámara expuesta, realmente quedamos como unos boludos" al confiar en los informes técnicos.

Luego, Abed también se tiró contra los senadores -incluso cartistas- que reprocharon el “mamotreto” aprobado previamente en Diputados. Les advirtió que las “ofensas” no serían olvidadas.

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“Algunos senadores incluso nos han tratado con un desprecio inaceptable, señor presidente (de la Cámara). Nos insultaron, nos descalificaron como si esta cámara no fuera el órgano soberano que representa directamente al pueblo paraguayo", señaló.

Entre varios, por ejemplo el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar había afirmado que en el Senado, a diferencia de Diputados, no se dejan manejar “como pandorga” por lo que diga el Ejecutivo y por ello, pararon la pelota e hicieron reformas.

“Esas expresiones altaneras y respectivas no solo faltan al respeto a cada uno de nosotros, sino que atentan contra la dignidad misma de esta cámara”, afirmó Abed, que remató diciendo: “algunos en el Senado optaron por el agravio en lugar del diálogo constructivo y esto no lo olvidaremos".