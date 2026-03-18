EN VIVO: Senado define hoy posible pérdida de investidura de Javier “Chaqueñito” Vera

La Cámara de Senadores llevará a cabo este miércoles una nueva sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día: el análisis del pedido de pérdida de investidura del senador Javier “Chaqueñito” Vera. La convocatoria surge tras la polémica desatada por la adjudicación de una vivienda social del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a favor del legislador, situación que es señalada por diversos sectores como un presunto uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

13:00 Opositores piden expulsión de Chaqueñito

A través de una nota dirigida al presidente del Congreso, Basilio Núñez, senadores de diversos sectores de la oposición solicitaron la convocatoria a una sesión extraordinaria para el término de la plenaria prevista para la fecha. El documento, que cuenta con firmas de legisladores como Yolanda Paredes, Eduardo Nakayama y Rafael Filizzola, entre otros, tiene como objetivo tratar de forma exclusiva el Proyecto de Resolución que resuelve la pérdida de investidura de Javier Odilón Vera Medina, presentado originalmente el pasado 16 de marzo.