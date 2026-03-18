Caso MUVH: cartistas salvan otra vez a “Chaqueñito” de la pérdida de investidura

La mayoría cartista blanqueó y salvó nuevamente al senador colorado cartista Javier “Chaqueñito” Vera, quien es cuestionado por la adjudicación de un departamento del edificio Las Residentas I, en Luque, a través del proyecto denominado “Viviendas Económicas”, dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones, mientras que el legislador gana más de G. 37 millones.
Incluso, ya previo al tratamiento del pedido, solo seis de los 45 senadores firmaron la petición, siendo los firmantes Walter Kobylansky y Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional; Celeste Amarilla (PLRA); Eduardo Nakayama (exPLRA); Rafael Filizzola (PDP) e Ignacio Iramain (Ind).
En total, sumaron 23 votos por el no, 6 votos por la pérdida de investidura y 6 por la abstención.
De acuerdo a lo que mostró la pantalla ubicada en la sala de sesiones, los senadores que blanquearon y salvaron una vez más a “Chaqueñito” fueron:
- Alfonso Noria
- Derlis Osorio
- Hermelinda Ortega
- Líder Amarilla
- Noelia Cabrera
- Ramón Retamozo
- Antonio Barrios
- Dionisio Amarilla
- Javier Vera
- Lizarella Valiente
- Óscar Salomón
- Silvio Ovelar
- Basilio Núñez
- Edgar López
- Javier Zacarías
- Luis Pettengill
- Patrick Kemper
- Zenaida Delgado
- David Rivas
- Guadalupe Aveiro
- Juan Carlos Galaverna (h)
- Natalicio Chase
- Pedro Díaz
Noticia en desarrollo