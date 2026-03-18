Galaverna lanza velada amenaza contra Yolanda, y ella desafía: “si quieren echarme, háganlo”

Un segundo enfrentamiento se dio en la Cámara de Senadores entre el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) y la senadora Yolanda Paredes (CN), luego de que la legisladora en una reunión previa a la sesión ordinaria, tildara de “delincuentes” a senadores del cartismo.

Ya en el espacio de oradores el senador molesto por el calificativo anunció que sus asesores preparan un pedido ante la Contraloría para investigar a Paredes por la venta de los derechos de una vivienda perteneciente a Itaipú.

“Nos enterábamos de que una colega senadora había vendido los derechos de una casa de Itaipú por 360.000 dólares…”, afirmó.

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El legislador fue más allá y lanzó duras acusaciones: “Nosotros somos delincuentes, pero es ella quien vendió una casa que no es para ella”. “No voy a permitir que una señora que jamás fue funcionaria de Itaipú me trate de delincuente… ella es la que violó la ley”.

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También cuestionó la falta de declaración de ingresos: “Mis asesores están preparando un pedido a la Contraloría… habría cobrado 50.000 dólares y no declaró esa suma”.

Sin embargo, aclaró: “Esto no es nada personal y no está en mi ánimo presentar un pedido de pérdida de investidura”.

Yolanda Paredes responde: “Si quieren echarme, háganlo”

La senadora Paredes reaccionó con firmeza, denunciando una supuesta maniobra política para silenciarla tras sus críticas al senador Javier “Chaqueñito” Vera, de quien pide sea expulsado del Senado por uso indebido de influencias tras haber accedido a un departamento del MUVH presumiblemente de forma irregular.

“En qué lindo momento eligieron sacar esta carta… les felicito, saben jugar”, ironizó.

Defendió la legalidad de la operación: “No es ningún secreto que vendí la posesión… en Ciudad del Este es común”.

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Y lanzó una de sus frases más contundentes: “Si a ustedes les parece que esto es ser delincuente, genial, soy una delincuente… pero jamás van a poder llegar a la suela de mis zapatos”.

También negó cualquier hecho de corrupción: “No trafico influencias, no robo al Estado, no como plata del Estado, ni plata de un equipo de fútbol que yo metí en la instituciones públicas para cobrar dinero a costa de ese equipo”.

Desafío directo: Contraloría, Fiscalía y posible expulsión

En un tono desafiante, Paredes aseguró que ella misma impulsará las investigaciones: “Yo me voy a ir a la Contraloría… y si fue un delito, yo misma me voy a la Fiscalía y me entrego”.

Incluso fue más allá: “Si me van a meter presa, bueno, métanme presa… me iré orgullosa”.

La legisladora también apuntó a presuntas presiones políticas: “No me voy a arrodillar ante ustedes”. “Si esto me va a costar mi curul, me voy con orgullo”.

El cruce se da en medio de denuncias impulsadas por Paredes contra Javier “Chaqueñito” Vera, a quien acusa de haber utilizado su influencia para acceder a una vivienda del MUVH. Según la senadora, el ataque en su contra busca frenar esas investigaciones: “Quieren hacerme callar… pero no lo van a conseguir”.