¿Por qué se promulgó tan rápido la reforma de la Caja Fiscal?, cuestiona senador

Villalba sostuvo que el Poder Ejecutivo actuó con rapidez para “desinflar” la reacción ciudadana, especialmente tras las protestas de docentes y jubilados que habían solicitado un veto parcial.

“El Ejecutivo se salió con la suya”, afirmó el legislador, al señalar que la reforma implica un ajuste que afecta principalmente a sectores más vulnerables, como los educadores.

Según el senador, si bien el Gobierno no logró implementar el 100% de los cambios previstos inicialmente, sí avanzó en medidas que -a su criterio- reducen beneficios y establecen límites que impactan en derechos adquiridos.

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El tratamiento del proyecto en el Congreso estuvo marcado por fuertes cuestionamientos, incluso dentro del oficialismo. Durante el debate, legisladores del sector cartista arremetieron contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, a quien acusaron de haber proporcionado información incorrecta para respaldar la versión inicial del Ejecutivo.

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A pesar de estas tensiones, el proyecto fue finalmente sancionado y remitido al Ejecutivo, que procedió a su promulgación en tiempo récord.

Villalba también vinculó la rapidez de la promulgación con el contexto social actual, marcado por el descontento de distintos sectores.

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El legislador mencionó que, en sus recorridos por el interior del país —especialmente en Caaguazú— recogió testimonios de ciudadanos preocupados por la situación económica.

Además, cuestionó la distribución de los recursos del Estado, señalando que gran parte de la recaudación se destina a programas como Hambre Cero en las Escuelas, el servicio de la deuda, subsidios al transporte y el pago de salarios públicos, lo que —según dijo— genera presión sobre otras áreas sensibles como salud e infraestructura.