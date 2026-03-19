Previo al “salvataje” a Chaqueñito, el Senado aprobó pedir informes al MUVH

El ministro del MUVH ayer antes de la sesión extraordinaria participó de una tensa reunión de la mesa directiva del Senado con líderes de las distintas bancadas partidarias, en el que se registró un fuerte cruce entre la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) con la senadora Zenaida Delgado (ANR, HC) y los senadores Juan Carlos “Nano” Galaverna y Basilio “Bachi” Núñez del cartismo.

El proyecto de resolución que solicitaba la pérdida de investidura del senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC) fue presentado el martes con seis firmas de los opositores además de Paredes, de Walter Kobylansky (CN), Celeste Amarilla (PLRA), Ignacio Iramain (independiente) y Eduardo Nakayama (PLRA).

Con un poco mas de 24 horas de presentada la iniciativa legislativa, los cartistas solicitaron una sesión extraordinaria para inmediatamente mandar al archivo el proyecto de resolución que requería la expulsión del cuestionado senador cartista.

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La mayoría conformada por colorados, cartistas y liberocartistas blanqueó y salvó nuevamente a “Chaqueñito”, quien es cuestionado por la adjudicación de un departamento del edificio Las Residentas I, en Luque, a través del proyecto denominado “Viviendas Económicas”.

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Por seis votos de los firmantes del pedido de expulsión, 23 colorados y los liberocartistas Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Édgar López por segunda vez salvado el cuestionado senador Vera. El pedido de expulsión fue rechazado y derivado al archivo.

¿Qué solicitan al MUVH?

En el pedido de informes, los senadores precisan saber:

Cuáles son los programas habitacionales que se encuentran vigentes a la fecha de la remisión del pedido de informe. Remitir detalle de cada uno de los programas con sus respectivos alcances, población beneficiaria y objetivos. Detallar cuanto tiempo de trámite son necesarios para los distintos programas.

Cuantas viviendas fueron entregadas hasta la fecha dentro del programa “viviendas económicas”. Remitir la lista de todos los beneficiarios, con sus respectivas adjudicaciones.

Cuál es el Reglamento General del Programa de Viviendas Económicas, y los demás reglamentos de cada uno de los programas con sus respectivos anexos y sus ampliaciones. Remitir copia de los mismos que se encuentren vigentes con sus respectivos anexos y modificaciones si los hubiere.

Informar si el proceso de selección de beneficiarios se realiza mediante evaluación técnica, puntaje social, sorteo u otro mecanismo y qué direcciones, departamentos o funcionarios del MUVH intervienen en cada etapa del proceso.

Indicar si existen antecedentes sobre revocatorias de adjudicaciones mediante resolución fundada. Aclarar cuales fueron los casos si los hubiere

Tras su aprobación se da un plazo de quince días hábiles para remitir el informe requerido a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución de 1992.