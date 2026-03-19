Video: denuncian uso y abuso de un tractor de la Gobernación de Ñeembucú con fines electorales

Un grupo de pobladores de esta localidad denunció públicamente al precandidato a intendente por el movimiento Honor Colorado, Pelagio Colmán, por presuntamente utilizar recursos públicos de la Gobernación de Ñeembucú con fines de campaña política.

Según los denunciantes, el dirigente habría gestionado el uso de un tractor agrícola de la Gobernación de Ñeembucú —administrado por el también colorado cartista Víctor Hugo Fornerón— para la preparación de suelos en beneficio de sus adherentes políticos. Posteriormente difundió en redes sociales esto como un logro de su campaña por el sillón comunal.

Indicaron además que la maquinaria es fácilmente identificable, ya que cuenta con el logotipo oficial de la institución departamental.

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“Se jacta de conseguir el tractor para sus correligionarios y después lo publica como parte de su campaña”, señaló uno de los pobladores.

Niega, pero “las imágenes valen más que mil palabras”

Consultado sobre la situación, el precandidato a intendente de Isla Umbú, Pelagio Colmán, reconoció haber realizado gestiones ante el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón, para solicitar el apoyo con maquinaria agrícola.

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Explicó que el pedido tuvo como objetivo la preparación de suelos para la siembra de pastura, en el marco de recientes entregas de semillas y otros insumos productivos.

“Yo hice los trámites y solicité al gobernador el envío de un tractor para la preparación de suelos y así poder plantar pastos”, expresó. Rechazó haber utilizado dicho recurso con fines proselitistas, pero las imágenes echan por el suelo su versión.

Los denunciantes exhibieron el video que el mismo postulante posteó en su cuenta de Facebook, en el que se observa el tractor en plena tarea. Tiene inscripciones de la ANR y referencia de la candidatura de Colmán.

“Estamos en tiempo electoral y todo es muy sensible; cualquier cosa la gente ya toma como denuncia”, indicó Colmán. Además, insistió en que su solicitud no tuvo intenciones políticas.