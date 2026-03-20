Oposición declaró G. 50 millones para proselitismo en Asunción

La exministra de la Vivienda Soledad Núñez y actual candidata única del sector opositor en Capital, declaró G. 50 millones a su disposición para hacer proselitismo.
Núñez irá por el movimiento Alianza Juntos por Asunción, pero está inscripta por el Partido Patria Querida (PPQ) en el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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La exministra declaró que los G. 50.000.000 provienen de sus recursos propios, no declaró donaciones o aporte de terceros. Ese dinero invertirá para posicionar su figura antes de las elecciones simultaneas del 7 de junio donde solo se oficializará su candidatura por ser candidata única.
En tanto que no declaró movilidad para hacer sus recorridos por Asunción.
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Soledad Núñez también informó que está vinculada a las empresas Cabinet Centro de Políticas Públicas EAS Unipersonal e Inversiones en la casa de bolsa Cadiem.
Mientras que la candidata única de la oposición declaró G. 50 millones, en las carpas coloradas Camilo Pérez (ANR-HC) declaró G. 2.500 millones, Arnaldo Samaniego (Causa Republicana) G. 300 millones y Daniel Centurión (Añetete) dijo que usará G. 170.780.000.