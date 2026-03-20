¿Cuánto dinero gastarán los pre candidatos a intendentes colorados de Asunción?

Desde hoy ya están disponibles las Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) y de las Declaraciones de Interés Económico Vinculado (DIEV) de los diferentes precandidatos oficializados ante la Justicia Electoral que participarán de las internas simultáneas del próximo 7 de junio.

Lea más: Usan bienes y servicios municipales en campaña de Camilo Pérez, denuncian

Los candidatos que resulten electos en las internas irán a las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre. En tanto que, ejercerán su mandato durante el periodo 2026–2031.

Precandidatos en Asunción

Tres personas son las que se pulsean por ser el candidato del Partido Colorado para las elecciones municipales en Asunción. El desafío es convencer al electorado, luego de la nefasta gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), quien renunció antes que ser destituido y seguido por el también cartista Luis Bello, actual intendente.

En ese contexto, el candidato cartista Camilo Pérez declaró ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral que disponte de G. 2.500 millones para posicionar su figura en las internas coloradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según declaro Pérez que utilizará de sus recursos propios G. 2.500 millones que están en el sistema financiero. En tanto que, no declaró donación o contribución de terceros o de empresas y tampoco realizará un préstamo para financiar su proselitismo.

Dijo además que para su movilidad tendrá a su disposición tres camionetas vinculadas a empresas donde es accionista.

En segundo lugar, en cuanto a disponibilidad presupuestaria para gastar durante la campaña política está el actual senador Arnaldo Samaniego, quien es candidato por el Movimiento Causa Republicana y Fuerza Republicana.

Lea más: Critican a Camilo Pérez por decir que recorrería Asunción “desde arriba”

Samaniego dijo que dispone de G. 300.000.000 de recursos propios, de los cuales G.100 millones provienen de sus ahorros, G. 100 millones de su salario como legislador y otros G. 100 millones por la venta ocasional de bienes.

Dijo que no tendrá donación o contribución de terceros y tampoco realizará prestamos. Un hecho llamativo, dice que no dispone de movilidad para su campaña proselitista.

En la tercera posición en cuanto a recursos para proselitismo quedó el actual diputado Daniel Centurión (ANR-Añeteté), quien declaró disponer G. 170.780.000 en total.

El parlamentario declaró que tiene de G. 100 millones en efectivo de sus recursos propios. En tanto que, como donación y contribución de terceros declaró G.70.780.000 provenientes de tres fuentes, pero no declaró a sus financistas.

Mientras que declaró que utilizará su camioneta particular para su movilidad durante su campaña proselitista.